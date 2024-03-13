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        Çaykur Rizesporlu Hojer: Galatasaray maçını unutturmak için elimizden geleni yapacağız

        Çaykur Rizespor'un 29 yaşındaki savunma oyuncusu Casper Hojer, "Bizi zor bir karşılaşma beklediğini söyleyebilirim.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.03.2024 - 17:40 Güncelleme: 13.03.2024 - 17:45
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        Çaykur Rizesporlu Hojer: Galatasaray maçını unutturmak için elimizden geleni yapacağız
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        Çaykur Rizespor'un 29 yaşındaki savunma oyuncusu Casper Hojer, "Bizi zor bir karşılaşma beklediğini söyleyebilirim. Beşiktaş ile oynadıkları maçı izledim. Sahada çok iyi bir takım vardı. Biz de evimizde oynamanın avantajını kullanarak iyi bir sonuç elde etmek istiyoruz. Galatasaray maçını unutturmak için elimizden geleni yapacağız" dedi.

        Süper Lig’in 30’uncu haftasında 17 Mart Pazar günü saat 13.30'da evinde Gaziantep FK ile karşılaşacak Çaykur Rizespor, hazırlıklarını Mehmet Cengiz Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik direktör İlhan Palut yönetiminde toplantı ile başlayan antrenman, ısınma çalışması ile devam etti.

        Çaykur Rizespor’un deneyimli savunma oyuncusu Casper Hojer antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

        CASPER HOJER: GALATASARAY MAÇINI UNUTTURMAK İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ

        Gaziantep FK maçının zor bir karşılaşma olacağını dile getiren Hojer, "Bizi zor bir karşılaşma beklediğini söyleyebilirim. Beşiktaş ile oynadıkları maçı izledim. Sahada çok iyi bir takım vardı. Biz de evimizde oynamanın avantajını kullanarak iyi bir sonuç elde etmek istiyoruz. Çok zor bir maçı geride bıraktık. Belki güzel bir gol attım ama aynı zamanda karşılaşmada penaltı yaptırdım. Çok zor bir karşılaşma oldu. Kötü bir mağlubiyet oldu. Bunu unutturmak lazım ve mümkünse o maçtan dersler çıkarmamız gerekiyor. Galatasaray maçını unutturmak için elimizden geleni yapacağız. İyi oyuncularımız var. Sahamızdaki gücümüzü tekrardan gösterip, iyi gidişatımızı Gaziantep FK maçında devam ettirmek istiyoruz" diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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