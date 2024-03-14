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        Rize'de uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

        Rize'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.03.2024 - 14:31 Güncelleme: 14.03.2024 - 14:31
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        Rize'de uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı
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        Rize'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı.

        Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, il merkezinde teknik ve fiziki takip sonucu tespit edilen bir kişinin ikametinde yaptıkları aramada 28,94 gram sentetik uyuşturucu, 1 ruhsatsız tabanca ile hassas terazi ele geçirdi.

        Gözaltına alınan A.Ç, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Zanlı hakkında daha önceden uyuşturucu madde bulundurma ve kullanma suçundan 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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