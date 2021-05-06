Trafik kazasında taksirle ölüme sebebiyet veren şoföre 24 ay taksitli para cezası Rize’deki trafik kazasında yanındaki arkadaşının ölümüne sebebiyet veren kamyonet sürücüsüne mahkeme günlüğü 20 liradan 22 bin 800 TL para cezasına çarptırdı

Rize’de 2 yıl önce gerçekleşen trafik kazasında yanındaki arkadaşının ölümüne sebebiyet veren kamyonet sürücüsüne mahkeme bin 140 gün üzerinden günlüğü 20 liradan hesaplanarak 22 bin 800 lira ödemesine hükmetti. Hakim, sanığın ekonomik durumunun ve şahsi hallerinin de göz önüne alındığının belirtildiği kararda, sanığa verilen cezanın 24 ay eşit taksitte ve birer ay ara ile ödenmesine karar verdi.

Rize’de 27 Eylül 2019’da meydana gelen kazada Bozkale Mahallesi Karadeniz Sahil Yolunda Çayeli istikametinden Rize istikametine doğru seyreden Ahmet Çoban (41) idaresindeki 06 FS 4701 plakalı kamyonet, yolun sağ şeridinde park halinde duran Ali Durmuş’un idaresindeki BS NL 53 plakalı tırın dorsesinin arka sol kısmına çarptı. Kamyonette bulunan 34 yaşındaki Ufuk Topsakal çarpmanın etkisiyle olay yerinde hayatını kaybederken, kamyonetin şoförü Ahmet Çoban hafif yaralandı. Kazaya karışmamak için manevra yapan 53 BA 296 plakalı kamyonetin sürücüsü E. Y. ise orta refüje çarparak kazayı maddi hasarla atlattı.

Rize Adliyesi’nde kazayla ilgili görülen davada karar verildi. Rize 1. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki karar duruşmasına kazada ölen şahsın yakınları, şüpheli ve tarafların avukatları katıldı.



Sürücü, "Yola köpek fırladı" dedi

Mahkemede kendini savunan kamyonetin sürücüsü Ahmet Çoban, yola köpek fırladığını iddia ederek, “Trabzon’a doğru seyir halindeydik. 80 km hızla ilerliyordum. Sol taraftan hatırladığım kadarıyla bir köpek yola fırladı. Refleks ile aracın direksiyonunu sağa kırdım. Sağ tarafta 3. şeritte bulunan park halinde bulunan tırın dorsesine çarptım. Araçta yolcu olarak bulunan Ufuk’un emniyet kemeri takılı olmadığı için yola savruldu ve vefat etti” beyanında bulundu.



Adli Tıp Raporu köpek iddiasını yalanladı

Ankara Adli Tıp Grup Başkanlığı Trafik İhtisas Dairesi Başkanlığı, kamera görüntüleri, ifadeler, trafik kazası tespit tutanağı, bilirkişi raporu ve tüm veriler incelenerek hazırlanan raporda, kamyonet sürücüsünün iddialarının gerçeği yansıtmadığını ortaya koydu.

Olay yerini gösteren kameralar incelenerek hazırlanan 28.09.2019 tarihli Görüntü İnceleme Tutanağı’nın yer aldığı raporda, “Kamyonet sürücüsü Ahmet Çoban, aracının önüne bir köpeğin fırladığını beyan etmiş ise de olaya ilişkin kamera görüntülerinde, olay sırasında 06 FS 4701 plakalı kamyonetin önüne köpek çıkmadığı ve olayda sürücü Ahmet Çoban’ın sevk ve idare hatası nedeniyle asli kusurlu olduğu değerlendirilmiş, ayrıca köpeğin çıkmış olması durumunda da mevcut mahal şartları vaktin gündüz olması ve görüşün açık olması hususları dikkate alındığında sürücü Ahmet Çoban’ın yine asli kusurlu olacağı ve köpek çıkması halinde olayın oluşu üzerine tali derecede etkili olacağı görüş ve kanaatine varılmıştır” tespitlerine yer verildi.



Sadece 1 gün gözaltında kaldı

Hayatını kaybeden Ufuk Topsakal’ın avukatı Ali Can Kaynar, sanığın sadece kazanın yaşandığı tarihte 1 gün gözaltında tutulduğunu hatırlatarak, İstanbul Zeytinburnu’nda meydana gelen bir kazadaki emsal dosyada sanığın tutuklu yargılandığını söyledi ve tutuklama talep etti.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında delillerin nihai durumunu değerlendirerek şüpheli Ahmet Çoban’ın Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) 85/1 maddesi gereğince 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmasını istedi.



24 ay taksitle 22 bin 800 TL

Duruşma sonunda dava ile ilgili kararı açıklayan hakim, Ahmet Çoban’ın “taksirle ölüme neden olma” suçunu işlediğinden 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verdi. Hakim, hapis cezasını para cezasına çevirerek sanık Ahmet Çoban'ın 1140 gün üzerinden günlüğü 20 liradan hesaplanarak 22 bin 800 lira ödemesine hükmetti. Hakim, sanığın ekonomik durumunun ve şahsi hallerinin de göz önüne alındığının belirtildiği kararda, sanığa verilen cezanın 24 ay eşit taksitte ve birer ay ara ile ödenmesine karar verdi. Ayrıca, Ahmet Çoban’ın ehliyetine 6 ay süre ile el konuldu.

Hayatını kaybeden Ufuk Topsakal’ın yakınları, avukatları aracılığıyla karara itiraz ederek istinaf yoluna başvurdu ve davayı bir üst mahkemeye taşıdı.

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