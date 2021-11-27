Çaykur Rizespor - Yukatel Kayserispor: 1-0

Arzu ERBAŞ / RİZE (DHA)STAT: Çaykur Didi
HAKEMLER: Yaşar Kemal Uğurlu, Serkan Çimen, Cevdet Kömürcüoğlu
ÇAYKUR RİZESPOR: Gökhan, Holmen, Selim, Dokovic, Boyd (Dk. 72 Deniz), Boldrin, Pohjanpalo (Dk. 72 Yasin) , Baiona, Umar (Dk. 90+2 Dabo), Sabo (Dk. 83 Alper), Cemali,
YUKATEL KAYSERİSPOR: Lung, Kolovetsios, Hosseini, Mustafa (Dk. 56 Gökhan), Kemen, Gavranovic, Carole (Dk.73 Karahan), İlhan (Dk. 80 Ramazan), İbrahim (Dk. 56 Mane), Onur, Campanharo
GOL: Dk. 48 Selim, (Çaykur Rizespor)
SARI KART: Mane (Yukatel Kayserispor)Spor Toto Süper Lig´in 14´üncü haftasında Çaykur Rizespor, sahasında konuk ettiği Yukatel Kayserispor´u 1-0 mağlup etti.
6´ncı dakikada Umar ceza sahasında kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu kaleye vurmayıp, arka direğe doğru hareketlenen Pohjanpalo´ya doğru göndermek istedi. Ofsayt bayrağının havaya kalktığı sırada savunma da topa ayak koydu.
16´ncı dakikada Boyd´un sol kanattan ceza sahasına gönderdiği topa Pohjanpalo kafayı vurdu, top yandan auta çıktı.
20´nci dakikada Boldrin ceza alanına girerken topu yerden ceza alanındaki Umar´a çıkardı. Umar´ın sağ kanattan yerden gönderdiği topu, kaleci ayaklarıyla keserek kornere çeldi.
27´nci dakikada İbrahim´in Rizespor yarı alanında orta alarak Kemen´e verdiği topa bu futbolcu sert vurdu, top kale direğinin yanında auta çıktı.
33´üncü dakikada Rizespor ceza alanı dışında Boldrin´le kullandığı serbest vuruşta top savunmaya çarptıktan sonra kaleye giderken son anda kaleci Lung tokatlayarak çıkarttı.
48´inci dakikada Çaykur Rizespor Boldrin´le ceza alanı solundan kullandığı serbest atışta topa ceza alanı arka direkte Selim kafayı vurdu, top ağlarla buluştu: 1-0.
59´uncu dakikada Çaykur Rizespor atağında Boldrin´in ceza alanına yerden gönderdiği topa Boyd yakın mesafeden vurdu, kaleci tokatlayarak topu çıkarttı.
65´inci dakikada Boldrin sol kanattan gelişen atakta ceza sahasına çevirdiği topa Pahjanpalo istediği gibi vuramadı, meşin yuvarlak auta çıktı.
68´inci dakikada Boldrin orta sahadan aldığı topa ceza alanına girmeden sert vurdu. Top az farkla yandan auta çıktı.
Karşılaşma 1-0 Çaykur Rizespor´un galibiyeti ile sona erdi.DHA-Spor Türkiye-Rize Arzu ERBAŞ
2021-11-27 18:12:26
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