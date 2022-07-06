Çaykur Rizespor, yeni sezon hazırlıklarını Erzurum'da sürdürüyor

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Yeni sezon hazırlıklarına Erzurum'da devam eden Çaykur Rizespor günü tek antrenman ile tamamladı.

TFF 1. Lig’in Karadeniz ekiplerinden Çaykur Rizespor, Erzurum kampının 1. etap hazırlıklarını Erzurum Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde sürdürdü. Teknik Direktör Bülent Korkmaz yönetiminde gerçekleştirilen ısınma hareketleri ile başladı. 5’e2 orta oyunu ile devam eden antrenman pas çalışması ile son buldu.

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