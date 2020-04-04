Rize'ye gelmek isteyenlerin WhatsApp grubu kurdukları belirlendi

AA

Çeber, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgınıyla mücadele çerçevesinde alınan tedbirlerin kent girişinde oluşturulan noktalarda polis, jandarma ve sağlık ekiplerince uygulandığını ifade etti.

İstanbul başta olmak üzere büyük şehirlerde çok sayıda Rizelinin yaşadığını belirten Çeber, "Hemşehrilerimiz her yıl tam bu mevsimde hem Rize'nin doğasının canlanması hem de yaş çay sezonu yaklaştığı için memleketlerine akın ederler. Bu yıl da öyle oldu. Yaklaşık bir aydır 10-15 bin civarında hemşehrimiz başta İstanbul'dan olmak üzere Rize'ye doğru adete akın etti." dedi.

Çeber, hareketliliğin bu yıl Kovid-19 mücadelesi dolayısıyla kendilerini zorladığının altını çizerek, "Hiçbir il, Rize'nin aldığı kadar baskı almadı büyük illerden gelen vatandaşlar konusunda. Bu bizi farklı tedbirlere sevk etti. Sağlık ekipleriyle güçlendirilmiş olan yol kontrol uygulamaları ilk kez Rize'de başladı." diye konuştu.

Yol kontrol noktalarını yoğunlaştırdıklarına dikkati çeken Çeber, şöyle devam etti:

"Bu faaliyeti yoğunlaştırdığımız dönemde, bazı hemşehrilerimiz buna çözüm aramaya gayret etti. Rizelilerin bazı özellikleri var, gurur duyduğumuz özellikler. Açık sözlülüğümüz, dürüstlüğümüz, mertliğimiz ve hoşgörümüz. Bir özelliğimiz daha var, bu da burada öne çıktı çok pratik zekalı olmamız."

Çeber, Rizelilerin her konuya çözüm bulabildiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Hemşehrilerimizin bir kısmı bu konuya da bir çözüm bulmuş. Öğrendik ki WhatsApp grupları oluşturmuşlar. Bizim 6 stabilize köy geçişimiz var. Bir an önce memlekete ulaşmak amacıyla oralara dönmüşler. Sonra birbirlerine haber vermişler, 'burada kontroller gevşek buradan gelin', 'şu saatler arası ekipler azalıyor şu yola kayalım' gibi birbirleriyle haberleşmişler. Biz de bunu tatlı bir espri olarak algıladık, oraya yönelik tedbirlerimizi de aldık."

Diğer noktaların da kontrolleri altında olduğunu dile getiren Çeber, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın büyük şehirlere giriş çıkış yasağını açıklamasının ardından hemşehrilerimiz İstanbul'dan Rize'ye nasıl ulaşabileceklerini harita üzerinde yaptıkları çalışmalarla belirlemişler. Bunları da gördük. WhatsApp gruplarını yine bize kendi hemşehrilerimiz söyledi. Karadeniz insanının içi neyse dışı da odur. Haritayı birkaç hemşehrimiz bana gönderdi." ifadesini kullandı.

Çeber, gerekli tüm önlemlerin alındığına işaret ederek, hemşehrilerinden bulundukları illerde kalmalarını istedi.