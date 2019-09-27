Rönesans Holding hem kendisinin hem de Ceyhan Endüstri Bölgesi'nin ilk endüstriyel üretim projesi olan Ceyhan Polipropilen Üretim Tesisi'nin resmi ortaklık ve lisans anlaşmalarına imza attı. 1,4 milyar dolarlık projenin ortakları arasında Cezayirli Sonatrach ve Güney Koreli GS E&C bulunuyor. Türkiye'nin cari açığını 250 milyon dolar azaltması beklenen projenin teknoloji altyapısının lisansörleri ise ABD kökenli UOP Honeywell ve Hollanda kökenli LyondellBasell olacak.

Rönesans Holding, ana faaliyet alanı olan müteahhitlik sektörünün yanı sıra 2013'ten bu yana hazırlıklarını sürdürdüğü yepyeni bir sektöre adım atıyor ve endüstriyel yatırım alanında uluslararası bir petrokimya üreticisi olmaya hazırlanıyor. Rönesans'ın uluslararası güçlü ortaklarla 1,4 milyar dolarlık bir yatırımla hayata geçireceği Ceyhan Polipropilen Üretim Tesisi, Türkiye’de özel sektörün tek kalemde gerçekleştirdiği en büyük sıfırdan sanayi yatırımlardan biri olacak.

Ceyhan Petrokimya ve Endüstri Bölgesi'nde 2020 sonunda inşaatına başlanacak tesis, son yıllarda bir Türk şirketi tarafından gerçekleştirilen en önemli endüstriyel yatırımlardan biri olarak öne çıkıyor. Ceyhan Polipropilen Üretim Tesisi 2023'te tamamlandığında Türkiye'nin cari açığını 250 milyon dolar azaltacak.

Projenin uluslararası resmi ortaklık ve lisans anlaşmaları için imzalar atıldı. Projenin ana ortakları arasında Cezayir’in milli enerji şirketi Sonatrach ve dünyanın lider mühendislik, tedarik ve inşaat (EPC) şirketlerinden Güney Koreli GS E&C bulunuyor. Ceyhan Polipropilen Üretim Tesisi'nin teknoloji altyapısının lisansörleri ise ABD kökenli UOP Honeywell ve Hollanda kökenli LyondellBasell olacak.

26 Eylül'de Çırağan Sarayı'nda gerçekleştirilen resmi ortaklık imza törenine T.C. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Cezayir Enerji Bakanı Mohamed Arkab, Rönesans Holding Başkanı Dr. Erman Ilıcak, Sonatrach CEO’su Rachid Hachichi, GS Grup CFO’su Tae-jin Kim, UOP EAFSU Genel Müdürü Nigel Orchard ve Lyondellbasell Lisanslama Direktör Yardımcısı Maurizio Bacci katıldı.

T.C. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, imza töreninde yaptığı konuşmada “Ülke olarak enerjinin her alanında önemli hamleler gerçekleştirmeye ve yerli kaynak üretimi konusunda yeni rekorlara imza atmaya devam ediyoruz. Türkiye için 2023 yılının büyüme hikayesi enerji bağımsızlığı etrafında şekillenecek. Bugün Rönesans Holding’in dünyanın önde gelen şirketleri ile birlikte kuracağı Ceyhan Polipropilen Üretim Tesisi’nin imza töreni için bir araya geldik ve bu proje ile bir hedefimize daha ulaşmanın gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz. Rönesans Holding ve Sonatrach’ın gerçekleştirdiği uzun vadeli anlaşma Türkiye’nin yatırımcılar için güvenli bir liman olmaya devam ettiğini gösteriyor” dedi.

Cezayir Enerji Bakanı Mohamed Arkab ise “Rönesans ve Sonatrach’ın ortaklığı polipropilen alanında iki ülkenin de konumunu güçlendirecektir. Bu işbirliği iki ülke için enerji alanındaki güçlerini artırmak, her iki ülke ekonomisinin de kalkınması ve dostluklarını daha da güçlendirmeleri için bir fırsattır” şeklinde konuştu.

Rönesans Holding Başkanı Dr. Erman Ilıcak, Ceyhan Endüstri Bölgesi Ortaklık ve Lisans Anlaşmaları'nın imza töreni için İstanbul'da düzenlenen basın toplantısında, Rönesans'ın uluslararası müteahhitlik projelerinin yanı sıra petrokimya alanında da global bir üretici olmaya hazırlandığını ve süreçte Türkiye ekonomisinin en fazla dış ticaret açığı verdiği alanlardan birine odaklandığını açıkladı.

Ilıcak, yaptığı konuşmada, "Türkiye'ye katma değerli üretim sağlayacak bir projeye başlıyoruz. Son 10 yıldır ulusal ve uluslararası birçok enerji ve petrokimya şirketi için önemli endüstri tesisleri inşa ettik. Yıllar içinde bu alanda kazandığımız bilgi ve tecrübe birikimini, ülkemizin en büyük dış ticaret açığı verdiği alanların başında gelen petrokimya sektörüne yapacağımız yatırımda kullanacağız." dedi.

TÜRKİYE'NİN YILLIK CARİ AÇIĞINI 250 MİLYON DOLAR AZALTACAK

Dr. Erman Ilıcak, yüksek polipropilen ithalatı ve artan tüketim talebi nedeniyle Rönesans Holding'in hedefini, Türkiye'nin petrokimya alanındaki dışa bağımlılığını en aza indirmek ve ihracata odaklanmak olarak belirlediklerini ifade etti ve ekledi: "Ceyhan Polipropilen Üretim Tesisi, Türkiye’nin polipropilen ithalatının beşte birini ikame edecek ve cari açığa 250 milyon dolar pozitif katkı sağlayacak."

Ilıcak konuşmasını şu sözlerle noktaladı: "Aynı zamanda işletmesini üstlendiğimiz Ceyhan Petrokimya Endüstri Bölgesi'nde 1,4 milyar dolar yatırımla hayata geçireceğimiz projemizi bir başlangıç olarak görüyoruz. Alanında dünya lideri ortaklarımızla birlikte bölgenin ilk yatırımcısı olmakla kalmayacağız. Avrupa'nın en büyük ve dünyanın üçüncü büyük endüstriyel bölgesinin işletmecisi olan Hollandalı Port of Rotterdam ile önümüzdeki 10 yıl içerisinde bölgeye yaklaşık 15 milyar dolarlık yerli ve yabancı yatırım çekmek için çalışacağız. Rönesans olarak biz de bölgedeki petrokimya ve endüstri yatırımlarımızı sürdüreceğiz."

TESİS 2023 YILI SONUNDA TAMAMLANACAK

Türkiye halihazırda petrokimya hammaddesi ve plastik ürünler alanında yılda 13 milyar dolarlık dış ticaret açığı veriyor. Bu rakam ülkemizin cari açığının yüzde 20'sinden fazlasına denk geliyor. Petrokimya ithalatında polipropilen önemli bir paya sahip. Sonatrach ve GS E&C ile ortaklaşa inşa edilecek olan Polipropilen Üretim Tesisi'nin, Türkiye’nin polipropilen ithalatının beşte birini tek başına karşılaması bekleniyor. Polipropilen alanında Türkiye’nin toplam üretiminin 3 katını tek başına gerçekleştirecek olan 450 bin ton kapasiteli tesisin inşaatının 2023 yılının sonunda tamamlanması hedefleniyor.

2040'A KADAR HAMMADDE GARANTİSİ

Rönesans Yatırımlar Grup Başkanı Kamil Yanıkömeroğlu ise, yatırım kararı için neden özellikle Ceyhan'da karar kılındığını şu sözlerle açıkladı: "Ülkemizin polipropilen tüketiminin çok büyük bir kısmı Ceyhan'ın 200 km çapında gerçekleştiriliyor. Ceyhan Polipropilen Tesisi'ne yaklaşık 180 km mesafedeki Gaziantep dünyada polipropilen tüketiminin en yoğun olduğu kentlerden biri konumunda. Kentin sanayisinde önemli bir hammadde olan polipropilen tüketimi, Türkiye’nin toplam tüketiminin yaklaşık üçte ikisine karşılık geliyor. Ceyhan'ı denize kıyısı olması, liman bölgesine ve polipropilen talebinin yüksek olduğu bölgelere yakınlığı nedeniyle tercih ettik."

Bu tip endüstriyel yatırımlarda hammadde tedariğinin önemine dikkat çeken Yanıkömeroğlu, Sonatrach ile yapılan ortaklık anlaşması çerçevesinde Ceyhan Polipropilen Tesisi'nde kullanılacak hammadde olan propan gazının teminini için 2040’a kadar anlaşma yaptıklarını açıkladı ve ekledi: "Anlaşma bu alanda tek bir tedarikçiden bu kadar uzun süreli yapılan nadir sözleşmelerden biri oldu. Dünyada bu tip hammadde anlaşmaları genellikle birkaç yıllık vadelerle gerçekleştirilirken, hammadde tedariki konusunda da ender rastlanan bir anlaşmaya imza attık."

Tesisin ve endüstri bölgesinin aynı zamanda ciddi bir istihdam kaynağı olacağına dikkat çeken Yanıkömeroğlu, Ceyhan Polipropilen Üretim Tesisi'nin inşaatında yaklaşık 2000 kişinin çalışacağını ve tesisin hayata geçmesiyle birlikte yaklaşık 600 kişilik istihdam yaratılacağını söyledi.

Dünyada her yıl yaklaşık 70 milyon ton polipropilen tüketiliyor. Türkiye, toplam polipropilen ihtiyacının yüzde 90'ından fazlasını ithalat yoluyla karşılıyor ve yılda yaklaşık 2 milyon tonla dünyada Çin’den sonra en fazla polipropilen ithal eden ikinci ülke konumunda. 2023 yılına kadar Türkiye polipropilen talebinin 2,65 milyon tona çıkması bekleniyor. 2040 yılında ise bu talebin 4,8 milyon tona ulaşması öngörülüyor. Plastik sanayide çok önemli bir madde olan polipropilen, tarımdan savunma sanayine, otomotivden inşaata, tüketici ürünlerinden sağlık sektörüne dek hemen her alanda kullanılan yüzde 100 geri dönüştürülebilir bir ürün olarak dikkat çekiyor.