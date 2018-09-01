Rosenborg - Haugesund maçı rakamları

Rosenborg ve Haugesund, 02 Eylül 2018 Pazar günü Norveç Eliteserien maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 19:00. Maç öncesi Rosenborg 43 puanla 1. sırada, Haugesund 38 puanla 3. sırada bulunuyor. Rosenborg, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Haugesund, son 5 maçında 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 5 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 706. İddaa'da Rosenborg kazanır 1.25, berabere biter 4.10, Haugesund kazanır 6.25 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 2.15, üst 1.35 veriyor. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.45, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.80.

Rosenborg son hafta oynanan Odd Grenland maçında 1-0 yenildi.

Haugesund, Kristiansund BK karşılaşmaında 2-3 yenildi.

Rosenborg, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 6 galibiyet, 3 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Rosenborg, kendi sahasında 23 gol attı, 10 gol yedi.

Haugesund ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 5 galibiyet, 3 beraberlik, 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Haugesund, 17 gol atarken 12 gol yedi.

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