Rotor Volgograd - Fakel düellosu

Rotor Volgograd ve Fakel, 26 Ağustos 2018 Pazar günü Rusya FNL maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 18:00. 6 puanlı Rotor Volgograd 18. sırada bulunuyor, Fakel 6 puana sahip ve 16. sırada. Rotor Volgograd son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 yenilgi ile oynadı. Fakel, son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 507. İddaa'da Rotor Volgograd kazanır 1.55, berabere biter 3.10, Fakel kazanır 4.30 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Rotor Volgograd son haftadaki Khimki müsabasında 3-1 kazandı.

Fakel ise Volgar-Gazprom karşılaşmasında 2-1 kazandı.

Rotor Volgograd, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 1 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet aldı. Rotor Volgograd, kendi sahasında 2 gol attı, 1 gol yedi.

Fakel, dış sahada 0 galibiyet, 0 beraberlik, 3 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Fakel 1 kez gol sevinci yaşadı, 5 kez topu ağlarında gördü.

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