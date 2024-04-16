FENERBAHÇE - OLYMPİAKOS MAÇI HANGİ KANALDA VE ŞİFRESİZ Mİ YAYINLANACAK?

Fenerbahçe - Olympiakos maçının yayıncı kuruluşu belli oldu.

UEFA Konferans Ligi'nin yayın haklarının Exxen’de olması sebebiyle mücadelede bu platform üzerinden canlı yayınlanacak. Fenerbahçe - Olympiakos rövanş maçının şifresiz olarak izlenebileceği bir platform ise bulunmuyor.