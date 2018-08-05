Royal Pari - Nacional Potosi maçı istatistikleri

Bolivya Premier Lig Clausura maçında Royal Pari ile Nacional Potosi, 06 Ağustos 2018 Pazartesi günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 22:00. 12 puanlı Royal Pari 2. sırada bulunuyor, Nacional Potosi 5 puana sahip ve 7. sırada. Ev sahibi Royal Pari, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Nacional Potosi, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 620 kodlu maçı oynayanlar; Royal Pari galibiyet oranı 0.00, beraberlik oranı 0.00, Nacional Potosi galibiyet oranı 0.00.

Royal Pari önceki hafta The Strongest mücadelesinde 3-0 yenildi.

Nacional Potosi ise Sports Boys Warnes karşılaşmasında 3-0 kazandı.

Kendi sahasında 2 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet alan Royal Pari, 7 gol attı ve 2 gol yedi.

Nacional Potosi, dış sahada 1 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Nacional Potosi 5 kez gol sevinci yaşadı, 5 kez topu ağlarında gördü.

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