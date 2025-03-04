Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Sağlık
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Sağlık "RSV" enfeksiyonundan entübe edilen bebek, 21 günlük yaşam mücadelesini kazandı | Sağlık Haberleri

        "RSV" enfeksiyonundan entübe edilen bebek, 21 günlük yaşam mücadelesini kazandı

        Trabzon'da, Respiratuar Sinsityal Virüsü (RSV) nedeniyle yoğun bakım ünitesinde 21 gün tedavi edilen 3 aylık Meyra Kalender, zorlu sürecin ardından sağlığına kavuştu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.03.2025 - 10:44 Güncelleme: 04.03.2025 - 10:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        "RSV" enfeksiyonundan entübe edilen bebek, 21 günlük yaşam mücadelesini kazandı
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Artvin'in Arhavi ilçesinde yaşayan Oktay ve Hatice Kalender çiftinin 3 aylık kızları Meyra, babası ile soğuk algınlığı şikayeti yaşamaları üzerine kentteki bir hastaneye başvurdu.

        Durumları giderek ağırlaşan baba ve kız, ileri tetkik ve tedavi için Trabzon'a yönlendirildi.

        Bu süreçte sağlık durumları daha da kötüleşen baba, Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, kızı Meyra ise Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.

        Yoğun bakımda 10 gün entübe edilmesinin ardından yeniden sağlığına kavuşan Meyra bebek, 21 günlük yoğun bakım sürecinin ardından servise çıkarıldı.

        Akciğerindeki iltihaplanma nedeniyle ameliyat olan baba Oktay Kalender'in tedavisi ise devam ediyor.

        REKLAM

        Virüs nedeniyle eşinin de hastanede yatarak tedavi gördüğünü aktaran Hatice Kalender, kızının yoğun bakım sürecinin bittiğini söyledi.

        Hastalığı ilk olarak 6 ve 2 yaşlarındaki çocuklarında yaşadıklarını dile getiren Kalender, "Bu süreçte eşimde en baştan beri geniz akıntısı şikayeti vardı. Meyra ile eşim aynı zamanda hastalandılar. Diğer iki çocuğum iyileşti, hastalığı rahat atlattı. Baba ile Meyra'yı bu hastalık bayağı bir ağır etkiledi" dedi.

        "SÜRECİN BU ŞEKİLDE OLACAĞI HİÇ AKLIMIZA GELMEMİŞTİ"

        Kalender, eşinin söz konusu hastalık nedeniyle ameliyat olduğuna değinerek, şöyle devam etti: "Akciğerindeki o iltihaplı kısım çürümeye başladığı için akciğerin bir kısmını aldılar. Şu anda onun da tedavi süreci devam ediyor. Yetişkinleri bile bu kadar ağır düşürebilen bir hastalık söz konusuyken, küçüklere ekstra dikkat etmemiz gerekiyor. Sürecin bu şekilde olacağı hiç aklımıza gelmemişti. Birden öksürüğü derinleşti."

        REKLAM

        İnsanların bu gibi sağlık sorunlarını ihmal etmemesi gerektiğine işaret eden Kalender, "Meyra buraya geldiğimizde çok kötüydü, kalbi bile durmuştu. Şu an çok şükür iyi. Zor bir süreçti, hem baba hem bebek evde iki tane daha çocuğun olması. Omuzlarımda büyük bir yük vardı ama o iyiye doğru gittikçe o yük artık hafifliyor" diye konuştu.

        Kalender, eşinin sağlık durumunun da her geçen gün daha iyiye gittiğini sözlerine ekledi.

        KTÜ Çocuk Acil ve Yoğun Bakım Sorumlu Öğretim Üyesi Doç. Dr. Esra Türe ise RSV'nin özellikle kış döneminde salgın ile çocuklarda solunum yolu enfeksiyonlarına sebep olabilen bir virüs olduğunu söyledi.

        Meyra bebeği de RSV nedeniyle 21 gün önce yoğun bakıma alarak 10 gün entübe şekilde takip ettiklerine dikkati çeken Türe, sözlerini şöyle sürdürdü: "Respiratuar Sinsityal Virüs hastalarda grip benzeri bulgular yapabilirken, hafif seyirli burun akıntısı, ateş, öksürük gibi bulgular yapıp kendiliğinden düzelirken, bazı hassas popülasyonlarda da ciddi enfeksiyonlara sebep olabiliyor. Özellikle prematüre doğan çocuklar, küçük çocuklar, kronik akciğer ya da kalp hastalığı olan hastalar bu virüse, enfeksiyona karşı daha hassas gruptur. Bunların biraz daha dikkatli olması gerekiyor."

        "YOĞUN BAKIMDAN ÇIKARIYORUZ"

        Türe, Meyra bebeğin yaşı küçük olduğu için çok ağır bir tabloyla kendilerine geldiğini dile getirerek, "Uzun dönem entübe yoğun bakımda kaldıktan sonra şu an şifa ile hastayı yoğun bakımdan çıkarıyoruz" ifadesini kullandı.

        Virüsün çok kolay bulaşabildiğine dikkati çeken Türe, şunları kaydetti: "Özellikle bu hassas grupların kış döneminde, salgın dönemlerinde hasta kişilerle temas etmemesi, kalabalık yerlere girmemesi gerekiyor. Bu virüs yüzeylerde masa ve kapı kolu gibi yerlerde saatlerce canlı kalabiliyor. O yüzden genel enfeksiyon tedbirlerine dikkat etmemiz gerekiyor. Kendiliğinden grip benzeri bulgular iyileşebilirken, solunum sıkıntısı olan, hızlı hızlı soluyan, hırıltılı solunumu ve halsizliği bulunan çocukların da aileler tarafından mutlaka doktora götürülmesi gerekmekte."

        Doç. Dr. Esra Türe, RSV'nin her sene kasımda başlayıp, nisan sonuna kadar devam eden bir enfeksiyon olduğunu vurgulayarak, "Bu dönemde yaygınlığı artıyor. Bu sene biraz daha fazla gördük ve ağır hastalarımız da biraz daha fazla oldu. O yüzden enfeksiyon tedbirlerine, kalabalık yerlerde bulunmamaya dikkat etmek gerekiyor" dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Soğuklar gidiyor, bahar havası geliyor!
        Soğuklar gidiyor, bahar havası geliyor!
        Emekli maaşlarına milli gelir ayarı
        Emekli maaşlarına milli gelir ayarı
        Eşi ve babası konuştu! Peyzaj mimarı Ece aranıyor!
        Eşi ve babası konuştu! Peyzaj mimarı Ece aranıyor!
        Eleştiri okları onlara döndü!
        Eleştiri okları onlara döndü!
        100 dolarlık banknotlara Trump resmi konulması için yasa tasarısı
        100 dolarlık banknotlara Trump resmi konulması için yasa tasarısı
        355 milyar liralık deprem koruması
        355 milyar liralık deprem koruması
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        WE Soda, ABD’li Genesis Alkali’yi satın aldı
        WE Soda, ABD’li Genesis Alkali’yi satın aldı
        Trump, Çin'e tarife oranını ikiye katladı
        Trump, Çin'e tarife oranını ikiye katladı
        Yine hapis cezası aldı
        Yine hapis cezası aldı
        Avrupa'nın en golcü hücum üçlüleri!
        Avrupa'nın en golcü hücum üçlüleri!
        Sırrı Süreyya Önder'den açıklamalar
        Sırrı Süreyya Önder'den açıklamalar
        Şanlıurfa'da feci kaza! 4 ölü
        Şanlıurfa'da feci kaza! 4 ölü
        Trump, Ukrayna'ya askeri yardımları durdurdu
        Trump, Ukrayna'ya askeri yardımları durdurdu
        Belgesiz Macaw papağanı satışına 617 bin TL ceza!
        Belgesiz Macaw papağanı satışına 617 bin TL ceza!
        Kanada'dan ABD'ye misilleme
        Kanada'dan ABD'ye misilleme
        Oturdukları bank, 'Turistik yer' oldu
        Oturdukları bank, 'Turistik yer' oldu
        Beykoz Belediye Başkanı Köseler tutuklandı
        Beykoz Belediye Başkanı Köseler tutuklandı
        Dijital miras nasıl bırakılır?
        Dijital miras nasıl bırakılır?
        Trump'ı Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterecek
        Trump'ı Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterecek