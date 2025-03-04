"RSV" enfeksiyonundan entübe edilen bebek, 21 günlük yaşam mücadelesini kazandı

Artvin'in Arhavi ilçesinde yaşayan Oktay ve Hatice Kalender çiftinin 3 aylık kızları Meyra, babası ile soğuk algınlığı şikayeti yaşamaları üzerine kentteki bir hastaneye başvurdu.

Durumları giderek ağırlaşan baba ve kız, ileri tetkik ve tedavi için Trabzon'a yönlendirildi.

Bu süreçte sağlık durumları daha da kötüleşen baba, Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, kızı Meyra ise Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.

Yoğun bakımda 10 gün entübe edilmesinin ardından yeniden sağlığına kavuşan Meyra bebek, 21 günlük yoğun bakım sürecinin ardından servise çıkarıldı.

Akciğerindeki iltihaplanma nedeniyle ameliyat olan baba Oktay Kalender'in tedavisi ise devam ediyor.

REKLAM

Virüs nedeniyle eşinin de hastanede yatarak tedavi gördüğünü aktaran Hatice Kalender, kızının yoğun bakım sürecinin bittiğini söyledi.

Hastalığı ilk olarak 6 ve 2 yaşlarındaki çocuklarında yaşadıklarını dile getiren Kalender, "Bu süreçte eşimde en baştan beri geniz akıntısı şikayeti vardı. Meyra ile eşim aynı zamanda hastalandılar. Diğer iki çocuğum iyileşti, hastalığı rahat atlattı. Baba ile Meyra'yı bu hastalık bayağı bir ağır etkiledi" dedi.

"SÜRECİN BU ŞEKİLDE OLACAĞI HİÇ AKLIMIZA GELMEMİŞTİ"

Kalender, eşinin söz konusu hastalık nedeniyle ameliyat olduğuna değinerek, şöyle devam etti: "Akciğerindeki o iltihaplı kısım çürümeye başladığı için akciğerin bir kısmını aldılar. Şu anda onun da tedavi süreci devam ediyor. Yetişkinleri bile bu kadar ağır düşürebilen bir hastalık söz konusuyken, küçüklere ekstra dikkat etmemiz gerekiyor. Sürecin bu şekilde olacağı hiç aklımıza gelmemişti. Birden öksürüğü derinleşti."

REKLAM

İnsanların bu gibi sağlık sorunlarını ihmal etmemesi gerektiğine işaret eden Kalender, "Meyra buraya geldiğimizde çok kötüydü, kalbi bile durmuştu. Şu an çok şükür iyi. Zor bir süreçti, hem baba hem bebek evde iki tane daha çocuğun olması. Omuzlarımda büyük bir yük vardı ama o iyiye doğru gittikçe o yük artık hafifliyor" diye konuştu.