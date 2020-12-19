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RTÜK'ten yayıncı kuruluşlara 'konuk hassasiyeti' uyarısı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'ndan (RTÜK) yapılan açıklamada, yayıncı kuruluşlardan konuk seçimi konusunda hassasiyet göstermeleri istendi.

RTÜK'ten yayıncı kuruluşlara 'konuk hassasiyeti' uyarısı
AA

RTÜK'ten yapılan açıklamada, televizyonlarda birbirinden farklı birçok konuda programlar yayınlandığı, bu programlara alanlarında uzman olduğu belirtilen kişilerin konuk olarak katıldığı anımsatıldı.

Bu kişilerin bir kısmının gün içinde içerik olarak birbiriyle alakası bulunmayan programlara katılarak sanki her alanın uzmanıymış gibi her programda hukukçu, terör uzmanı, siyaset bilimci, sağlık bilimci, deprem bilimci ve benzeri farklı unvanlar kullanmak suretiyle gündemde hangi konular varsa onun üzerine yorum yaptıkları aktarılan açıklamada, uzman olduklarını iddia ettikleri alanlarında yeterli derecede bilgi sahibi olmayan bu kişilerden bir kısmının yaptıkları değerlendirmelerin kamuoyunu bilinçlendirmekten ziyade yanlış yönlendirdiği ifade edildi.

Programlarda yaşanan bu tarz sorunlarla ilgili izleyiciler başta olmak üzere, çeşitli kamu kuruluşları ve sivil toplum kuruluşları tarafından Üst Kurula çok sayıda şikayet başvurusu yapıldığı bildirilen açıklamada, programlara katılan konukların kendi popülerliklerini artırmak amacıyla bilinçli olarak spekülatif söylemlerde bulunduklarının da görüldüğü belirtildi.

Bu kişilerin bilinçli ya da bilinçsiz olarak maksadını aşan söylemler kullandıklarının belirlendiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Amacından uzak yorumlara yer verilen bu tür yayınlarla kamusal sorumluluktan uzaklaşıldığı, söz konusu konukların yaptıkları yorumların toplumu yanlış bir şekilde bilinçlendirdiği, bu durumda kamuoyunu bilinçlendirmek amacıyla yapılan yayınların da amacından saptığı görülmektedir. Bu durum yanlış anlaşılmalara ve toplumda infial oluşmasını sebebiyet vermektedir. Yayınlar vasıtasıyla kamuoyunun yanlış yönlendirilmesi halinde, söz konusu yayınlar nedeniyle medya hizmet sağlayıcılara müeyyide uygulanması durumu da söz konusu olabilmektedir. Açıklanan sebeplerle yayıncı kuruluşların muhtemel mağduriyetlerinin önüne geçilebilmesi için konuk olarak görüşlerine başvurulacak uzmanların seçiminde azami hassasiyetin gösterilmesi gerekmektedir."

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