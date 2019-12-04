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İran'da hükümetin yaptığı benzin zamlarını protesto için başlatılan ve haftalardır devam eden gösterilerde gözaltına alınan kişiler serbest bırakılacak.

Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, televizyondan canlı yayınlanan konuşmasında, silahsız ve masum olduğu tespit edilen göstericilerin derhal salıverilmesi konusunda talimat verdiğini duyurdu.

Tahran yönetimi, gösterilerde şu ana kadar kaç kişinin öldüğü konusunda bir açıklama yapmıyor, ancak Uluslararası Af Örgütü ölü sayısının en az 209 olduğunu savunuyor.

Bağımsız kaynaklar, olaylarda 7 bin civarında göstericinin gözaltına alındığını öne sürüyor. Yargı yetkilileri ise iddiayı reddediyor.

İstihbarat Bakanlığı geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada, gösteriler sırasında Amerikan Merkezi Haber Alma Teşkilatı'na (CIA) mensup en az 8 ABD ajanının tutuklandığını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, NATO zirvesi için gittiği İngiltere'nin başkenti Londra'da yaptığı açıklamada İran'daki gösterilerde çok sayıda sivilin yaşamını yitirdiğini vurgulayarak, uluslararası basından bölgeye giderek olayları dünyaya duyurmalarını istemişti.