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        Haberler Magazin Rum Yetimhanesi davasında yeni gelişme

        Rum Yetimhanesi davasında yeni gelişme

        'Rum Yetimhanesi' adlı sinema filminin gösterimi, Büyükada Rum Erkek ve Kız Yetimhanesi Vakfı'nın açtığı davayla durdurulmuştu. Dava adına gerçekleşen yeni gelişmeyi vakfın genel sekreteri Vasil Karakaş, Habertürk'e açıkladı

        Giriş: 25.04.2025 - 08:57 Güncelleme: 25.04.2025 - 09:04
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        'Rum Yetimhanesi' adlı sinema filminin gösterimi, Büyükada Rum Erkek ve Kız Yetimhanesi Vakfı'nın açtığı davayla durdurulmuştu. Vakıf, senaryosu gerçeklere dayanarak yazıldığı söylenen, afişinde de "Rum Yetimhanesinin Gerçek Hikâyesi" yazan filmin gerçekleri yansıtmadığını dile getirerek filme itiraz etmişti.

        "Bizi hedef gösterdi"
        "Bizi hedef gösterdi" Haberi Görüntüle

        Peki itirazın temelinde hangi gerekçeler bulunuyor?

        Gösterime 18 Nisan'da girmesi planlanan ancak Büyükada Rum Erkek ve Kız Yetimhanesi Vakfı'nın açtığı 'Rum Yetimhanesi'ni Cem Kaymakçı ile Anastasiya Budakva'nın yönetirken filmin başrollerini; Tayfun Sav, Murat Tavlı ve Ayşe Baçkır paylaştı.

        Filmi afişinde "Rum Yetimhanesi'nin gerçek hikâyesi" ibaresi bulunuyor. Büyükada Rum Erkek ve Kız Yetimhanesi Vakfı da 'Gerçek hikâyeye' itiraz ediyor. Zira filmde; çocukların öldürüldüğü ve yetimhanede yangın çıktığına ilişkin sahneler bulunuyor.

        Büyükada Rum Erkek ve Kız Yetimhanesi Vakfı Yönetim Kurulu Genel Sekreteri Vasil Karakaş, Habertürk'e yaptığı açıklamada; "Film; bizi yönetim olarak hedef gösterdiği gibi İstanbul'daki Rum cemaatini de hedef gösteriyor" diyerek şunları söylemişti: Filmin gerçekte yaşanılanlardan yola çıkılarak senaryolaştırıldığı bilgisini aldık. Filmin afişinde de zaten "Rum Yetimhanesinin Gerçek Hikâyesi" yazıyor. Film; bizi yönetim olarak hedef gösterdiği gibi İstanbul'daki Rum cemaatini de hedef gösteriyor. Çünkü filmde olduğu gibi yetimhanede hiç bir zaman çocuklar öldürülmedi, yangın da çıkmadı. Ayrıca film bizim dinimizin sembolü olan Kutsal Haç'ı alet ediyor. 'Yetimhane' yazısındaki T harfine dikkat ederseniz ne demek istediğimi anlarsınız. İşte bizim itirazımız da bunlara yöneliktir.

        Vasil Karakaş

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        Vasil Karakaş, Büyükada Rum Erkek ve Kız Yetimhanesi Vakfı adına Habertürk'e yeni bir açıklamada daha bulundu. Karakaş, haklı davaların bazı kişiler ve kurumlarca sahiplenilmeye çalışıldığını dile getirdi.

        Vasil Karakaş'ın açıklaması şöyle: Bazı kişiler ve kurumlar; 'Rum Yetimhanesi' isimli filmin vizyona girmesinin engellenmesi sonuçlu haklı davamızı sahiplenmeye kalkışmışlar; kamuoyunu yanlış bilgilendirmekten çekinmemişledir.

        Öncelikle; Rum Yetimhanesi’ni temsil ve dava etme hakkı yalnızca Büyükada Rum Erkek ve Kız Yetimhanesi Vakfı'na ait olup bu dava yalnızca vakfımız adına değil tüm Rum cemaati adına açılmıştır. Yapımcı, Dream House Company Film Yapım ve Prodüksiyon aleyhine açılan başka bir dava olup olmadığının sorgulaması avukatımz Sayın Filiz Tolgay Kılıç tarafından yapılmış ve açılan tek davanın, yalnızca vakfımız tarafından açılan dava olduğu tespit edilmiştir. Buna ilişkin tevzi listesini sunuyoruz. Bu listede mahkeme, dosya numarası, dava açılış tarihi ve taraf isimleri yer almaktadır. Kamuoyunda aksine bilgi veren, bu suretle kamuoyunu yanıltan şahıs ve kurumları vakfımız olarak açtıkları dava varsa şayet, mahkeme ve dosya numarasını vermeye davet ediyoruz. Ve üzülerek belirtmek isteriz ki; bu davranış da emek hırsızlığının başka bir tezahürüdür. Gerçek, bir tanedir ve ispatlıdır.

        Sonuç olarak; film ve yapımcı aleyhine vakfımız dışında başka kişi ya da kurumlar tarafından açılan başka bir dava olmadığını; bu hususta, aksine yapılan açıklamalara itibar edilmemesi önemle belirtmek isteriz.

        Kamuoyuna saygıyla arz olunur.

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        #Rum Yetimhanesi
        #Vasil Karakaş
        #Rum Yetimhanesi filmi
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