Rus Devlet Duması'ndan askerlik yaşı hamlesi 0:00 / 0:00

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Reuters'ın haberine göre, Rusya parlamentosunun alt kanadı olan Devlet Duması 40 yaşın üzerindeki Rusların ve 30 yaşın üzerindeki yabancıların orduya kaydolmasını engelleyen yasayı kaldırmaya hazırlanıyor.

Devlet Duması'nın internet sitesinden yapılan açıklamada "Yüksek hassasiyetli silahların kullanımı için son derece profesyonel uzmanlara ihtiyaç var. Deneyim ve tecrübeler, bu kişilerin 40-45 yaş aralığında daha fazla olduklarını gösteriyor" dedi.

UKRAYNA SAVAŞINDA DAHA FAZLA SALDIRININ HABERCİSİ Mİ?

Rusya'nın bu planı ise Ukrayna'daki savaşta daha büyük planlama olup olmadığı endişelerini artırdı.

Daha fazla uzman ve asker için yaş sınırının kaldırılmak istenebileceği belirtilliyor.