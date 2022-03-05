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Dünyanın gözü bu konvoyda! 0:00 / 0:00

Rusya’nın işgal harekatı ile dünyanın gözünün çevrildiği Ukrayna’da son birkaç gündür en yakından takip edilen konuların başında Kiev’e doğu ilerleyen Rus askeri konvoyu yer alıyor.

ABD merkezli uydu görüntüleme teknolojileri şirketi Maxar’ın paylaştığı görüntülerde, aralarında tankların da olduğu büyük bir Rus kara kuvvetleri konvoyunun, Ukrayna'nın başkenti Kiev'e yaklaştığı görülüyor.

Yakıt ve lojistik araçlarının yanı sıra, tanklar, zırhlı muharebe araçları ve topçu araçlarının yer aldığı yaklaşık 5 kilometre uzunluğundaki Rus askeri konvoyunun, Kiev'in 64 kilometre uzağında olduğu belirtiliyor. Peki bu uydu görüntülerini servis eden Maxar Technologies hakkında neler biliniyor?

İşte uyduları 30 cm ve hatta makine öğrenimi algoritmalarını kullanarak 15 cm'ye kadar yüksek çözünürlüklü görüntü elde edebilen Maxar Technologies ile ilgili dikkat çeken bilgiler...

BAŞINDA ESKİ DONANMA SUBAYI VAR

Habertürk’ten Necdet Çalışkan’ın haberine göre Maxar, geçmişi 1969 yılına dayanan Kanadalı uzay teknolojileri şirketi MDA ile yine 1992 yılında kurulan ABD’li uzay görüntüleme teknolojileri firması DigitalGlobe’un 2017 yılında birleşmesinden doğdu.

Kanada’da Toronto Borsası ve ABD’de New York Borsası’nda işlem gören Maxar Technologies Başkanı ve CEO’su olan Daniel Jablonsky, 1990’lı yıllarından başında ABD donanmasında subay ve nükleer enerji mühendisi olarak görev yapmış.

HER AY 3.8 MİLYAR İNSANLA ETKİLEŞİME GİRİYOR!

Genel merkezi ABD'nin Colorado eyaletinde bulunan Maxar'ın 700'den fazlası yazılım geliştirici olmak üzere 4 bin 400 çalışanı bulunuyor.

Her gün 3.8 milyon kilometre karelik yüksek çözünürlüklü görüntü toplayan şirketin küresel uydu görüntüleri arşivinde 125 petabaytın üzerinde veri bulunuyor.

Şu anda yörüngede kendi yapımı 90 uydusu olan şirketin internet sitesinde yer alan bilgilere göre her ay 3.8 milyarlar insan Maxar'ın geliştirdiği teknolojilerle etkileşime giriyor!

ABD HÜKÜMETİ YILLIK 300 MİLYON DOLAR ÖDÜYOR

ABD Savunma Bakanlığı’na bağlı Ulusal Keşif Ofisi (NRO), Maxar’ın en büyük müşterilerinden biri olarak öne çıkıyor. NRO, uydularının yanı sıra şirketin görüntü arşivine erişim için Maxar’a yılda 300 milyon dolar ödüyor.

“KÜRESEL DEĞİŞİKLİKLERİ İZLEMEK İÇİN BİZE GÜVENİYORLAR”

Maxar ile ABD hükümeti arasındaki ilişki, şirketin internet sitesinde de şu ifadelerle yer alıyor:

“ABD hükümeti, küresel değişiklikleri daha iyi izlemek, anlamak ve bunlara yanıt vermek için Maxar’ın istihbarat ve uzay altyapısı yeteneklerine güveniyor."

"Maxar, ABD hükümetine kritik durumlardaki kararlar için kapsamlı jeo-uzamsal zeka (GEOINT, dünya üzerindeki fiziksel özellikleri ve coğrafi olarak atıfta bulunulan faaliyetleri tanımlayan, değerlendiren ve görsel olarak tasvir eden görüntülerin analizinden elde edilen istihbarat) çözümleri sunuyor."

Maxar’ın bu haritalama veri ürünleri, analistler için temel üretim iş akışlarını geliştirmekten, askerler için daha kapsamlı görev eğitimi ve planlama sunmaya kadar bir dizi haritalama görevini destekliyor.”

7 GÜNDE PİYASA DEĞERİ YÜZDE 40 ARTTI

Gelelim Maxar’ın finansal rakamlarına ve borsada işlem gören hisselerinin son dönemdeki seyrine….

Maxar, 22 Şubat’ta 2021 yılına ait finansal sonuçlarını açıkladı. 2021 yılında 1 milyar 770 milyon dolar ile gelirleri 2020 yılına göre yerinde sayan (1 milyar 723 milyon dolar) şirketin, net kârı ise 303 milyon dolardan 46 milyon dolara geriledi.

Bu finansal sonuçların açıklanmasının ardından Maxar’ın New York Borsası’nda işlem gören hisseleri 23 Şubat’ta son bir yılın en düşük seviyeleri olan 24.50 dolara kadar düştü.

Maxar Technologies şirketi hisselerinin son 6 aylık seyri

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik işgal operasyonunu başlattığı 24 Şubat’tan sonra ise Maxar, yayınladığı Kiev’e yaklaşan Rus konvoyuna ait uydu görüntüleri ile tüm dikkatleri üzerine çekti.

24 Şubat’tan itibaren şirketin hisseleri yükselişe geçerken, 23 Şubat’ta 2.2 milyar dolar olan Maxar’ın piyasa değeri, 4 Mart’ta 3.1 milyar dolara kadar çıktı. Böyleyece borsadaki son 7 işlem gününde Maxar’ın piyasa değeri yüzde 40 (yaklaşık 1 milyar dolar) yükselmiş oldu.

İLK GÖRÜNTÜNÜN ARDINDAN BIDEN’DAN ÇAĞRI GELMİŞTİ

Aslında Maxar, Rusya - Ukrayna gerilimi ile ilgili uydu görüntülerini kamuoyu ile paylaşmaya ilk olarak 12 Şubat’ta başlamıştı. Bu ilk görüntülerde Rus birliklerinin Ukrayna sınırına yakın hareketlilik ve yığılmaları uydudan çekilen fotoğraflara yansımıştı.

12 Şubat’ta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştiren ABD Başkanı Joe Biden, 15 Şubat’ta da Ukrayna'daki bütün Amerikalıların ülkeyi terk etmesi çağrısında bulunarak, Rusya askerlerini çektiğini söylüyor ancak biz bu durumu daha göremedik” demişti.