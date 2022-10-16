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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Rus saldırılarının ardından Ukrayna'nın başkenti Kiev karanlığa gömüldü

Ukrayna'nın başkenti Kiev'e, Rus güçleri tarafından 10 Ekim'de düzenlenen saldırıların ardından enerji altyapısının zarar görmesiyle kentin karanlığa gömüldüğü görüldü

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  • Rus saldırılarının ardından Ukrayna'nın başkenti Kiev karanlığa gömüldü

    Rus güçlerinin elektrik altyapısını hedef alan saldırıları nedeniyle Ukraynanın başkenti Kievde halka enerji tasarrufu çağrısı yapılırken şehrin bazı sokakları yarı karanlığa büründü.
  • Rus saldırılarının ardından Ukrayna'nın başkenti Kiev karanlığa gömüldü

    Sokak lambalarının bir kısmı çalıştırılmadı, kullanılan lambaların büyük çoğunluğuna ise düşük voltajda elektrik verildi.
  • Rus saldırılarının ardından Ukrayna'nın başkenti Kiev karanlığa gömüldü

    Kiev'de halka enerji tasarrufu çağrısı yapılırken şehrin bazı sokakları yarı karanlığa büründü.
  • Rus saldırılarının ardından Ukrayna'nın başkenti Kiev karanlığa gömüldü

    Kiev Bölgesel Askeri İdaresi Başkanı Oleksiy Kuleba, Rus güçlerinin sabah saatlerinde Kiev bölgesinde bir enerji altyapısını hedef aldığını, can kaybının olmadığını belirtti.

     

     
  • Rus saldırılarının ardından Ukrayna'nın başkenti Kiev karanlığa gömüldü

    Saldırının enerji altyapısında ciddi sonuçlara yol açtığını dile getiren Kuleba, Kievlilere enerji tasarrufu yapmaları çağrısında bulundu.

     

     
  • Rus saldırılarının ardından Ukrayna'nın başkenti Kiev karanlığa gömüldü

    Öte yandan, havanın kararmasıyla birlikte Kiev'deki sokakların bir kısmı yarı karanlığa büründü. Sokak lambalarının bir kısmı çalıştırılmadı, kullanılan lambaların büyük çoğunluğuna ise düşük voltajda elektrik verildi.

     

     
  • Rus saldırılarının ardından Ukrayna'nın başkenti Kiev karanlığa gömüldü

    Çağrının ardından kapanan dükkanların çoğunluğunda da vitrin ve tabela ışıkları kapatıldı.

     
  • Rus saldırılarının ardından Ukrayna'nın başkenti Kiev karanlığa gömüldü

    Rus güçleri, geçen gün de Kiev bölgesinde bir elektrik dağıtım merkezini hedef almıştı.

     

     
  • Rus saldırılarının ardından Ukrayna'nın başkenti Kiev karanlığa gömüldü
  • Rus saldırılarının ardından Ukrayna'nın başkenti Kiev karanlığa gömüldü

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