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        Haberler Dünya Rüşvet ve yolsuzluktan suçlu bulunmuştu: ABD'li Senatör Bob Menendez istifa etti | Dış Haberler

        Rüşvet ve yolsuzluktan suçlu bulunmuştu: ABD'li Senatör Bob Menendez istifa etti

        ABD'de rüşvet ve yolsuzluk suçlamalarıyla yargılanarak suçlu bulunan Demokrat Senatör Bob Menendez istifa etti. Türkiye karşıtı açıklamalarıyla bilinen Menendez'in bu kararı suçlu bulunmasının ardından artan baskı sonucu aldığı belirtildi

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 24.07.2024 - 14:25 Güncelleme: 24.07.2024 - 14:25
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        Bob Menendez istifa etti
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        ABD'de yolsuzluk ve rüşvet suçlamalarıyla yargılanarak jüri tarafından suçlu bulunan Demokrat Senatör Bob Menendez istifa etti.

        Washington Post'un haberine göre, ABD Senatosu'nda Türkiye aleyhindeki açıklamalarıyla hatırlanan Menendez'in, jüri tarafından suçlu bulunmasının ardından kendi parti üyelerinin artan baskısı sonucu bu kararı aldığı kaydedildi.

        Yolsuzluk ve rüşvet suçlamalarından suçlu bulunmuştu

        ABD'de hakkındaki rüşvet ve yolsuzluk suçlamalarıyla yargılanan eski Senato Dış İlişkiler Komitesi Başkanı, New Jersey Senatörü Menendez, 16 Temmuz'da New York'taki mahkeme jürisi tarafından suçlu bulunmuştu.

        Mahkeme jürisi, Menendez'in rüşvet almak, hakkındaki soruşturmalara yönelik baskı yaparak adaleti engellemek ve yabancı ülke için faaliyetlerde bulunmak iddialarını kapsayan 16 ayrı suçlamanın tamamından suçlu olduğuna karar vermişti.

        Menendez'in suçlu bulunduğu maddelerin her biri için 20 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalabileceği belirtildi.

        *Haberin görseli AP tarafından servis edilmiştir.

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