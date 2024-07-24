Rüşvet ve yolsuzluktan suçlu bulunmuştu: ABD'li Senatör Bob Menendez istifa etti

ABD'de yolsuzluk ve rüşvet suçlamalarıyla yargılanarak jüri tarafından suçlu bulunan Demokrat Senatör Bob Menendez istifa etti.

Washington Post'un haberine göre, ABD Senatosu'nda Türkiye aleyhindeki açıklamalarıyla hatırlanan Menendez'in, jüri tarafından suçlu bulunmasının ardından kendi parti üyelerinin artan baskısı sonucu bu kararı aldığı kaydedildi.

Yolsuzluk ve rüşvet suçlamalarından suçlu bulunmuştu

ABD'de hakkındaki rüşvet ve yolsuzluk suçlamalarıyla yargılanan eski Senato Dış İlişkiler Komitesi Başkanı, New Jersey Senatörü Menendez, 16 Temmuz'da New York'taki mahkeme jürisi tarafından suçlu bulunmuştu.