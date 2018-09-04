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Rusya'da binlerce kişi emeklilik reformunu sokaklarda protesto ediyor

Rusya'da emeklilik yaşının yükseltilmesini öngören reform paketi Pazar günü binlerce kişinin katıldığı gösterilerle protesto edildi. Moskova'daki gösterilere 10.000'in üzerinde kişinin katıldığı belirtiliyor.

04.09.2018 - 08:40 | Güncelleme:
- EPA

Rusya'da emeklilik yaşının yükseltilmesini öngören reform paketi Pazar günü binlerce kişinin katıldığı gösterilerle protesto edildi.

Bağımsız gözlemciler başkent Moskova'daki gösterilere 10 binden fazla kişinin katıldığını bildirirken, ülkenin diğer büyük kentlerinde de protestolar düzenlendi.

Hükümetin hazırladığı reform paketi başta emeklilik yaşlarının kadınlar için 55'ten 63'e, erkekler için ise 60'tan 65'e çıkarılmasını öngörüyordu.

Ancak Devlet Başkanı Vladimir Putin, geçtiğimiz Çarşamba günü kadınlarda emeklilik yaşı artırımını 55'ten 60'a olarak revize ettiklerini açıklamıştı.

- AFP

Putin konuşmasında emeklilik reformunun mali bir zorunluluk olduğunu ifade etse de, kamuoyu yoklamaları emeklilik yaşının yükseltilmesi yönündeki planların Rusya Devlet Başkanı'na desteği olumsuz etkilediğini göstermişti.

Ülkedeki sendikalar, hükümetin planlarının gerçekçi olmadığını ifade ediyor ve çok sayıda Rus vatandaşının emekliliğe hak kazanmadan hayatını kaybedeceğini söylüyor.

Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre Rusya'da erkeklerin ortalama ömrü 66 yıl, kadınların ise 77 yıl.

Emeklilik reformu paketinin detaylarında neler var?

2019'da yürürlüğe girmesi hedeflenen emeklilik reformunun getirdiği en önemli değişiklik emeklilik yaşlarında.

Rusya'da tartışma yaratan emeklilik reform paketi
 

Mevcut düzenlemede emeklilik yaşı

Reform paketindeki emeklilik yaşı

Erkek

60

65

Kadın

55

60

Rusya Başbakanı Dimitri Medvedev, yeni yaş düzenlemesinin Rusya'da ortalama ömrün yükseliş trendinde olduğu göz önüne alınarak yapıldığını ifade ediyor.

Medvedev ayrıca ülkedeki emeklilerin dörtte birinin de çalışmaya devam ettiğini vurguluyor ve emeklilik maaşının yanında gelir elde etmeyi sürdürdüklerini ifade ediyor.

Putin, 3 çocuk sahibi annelerin ise erken emeklilik hakkına sahip olacağını söylemişti.

- BBC

Reform paketini kimler protesto ediyor?

Reform planlarının kamuoyu ile paylaşılmasından bu yana başta başkent Moskova olmak üzere Rusya'nın birçok kentinde protesto gösterileri düzenlendi.

Bugün Moskova'da geniş katılımla gerçekleşen gösterilerde çok sayıda kişi Komünist Parti'nin bayraklarını taşıyordu.

Merkez sol partisi Sadece Rusya'nın düzenlediği ayrı bir gösteriye ise yaklaşık 1500 kişi katıldı.

Emeklilik reformu planı, ilk olarak Rusya'da düzenlenen Dünya Kupası'nın başladığı gün açıklanmış ve hükümet emeklilik reformunu Dünya Kupası gündeminin arkasına gizlemeye çalışmakla suçlanmıştı.

Rusya neden emeklilik yaşını yükseltmeyi amaçlıyor?

Pek çok ekonomist Rusya'da nüfusun giderek yaşlandığına ve kamu kaynaklarından giderek daha fazla paranın emeklilik maaşı ödemelerine ayrıldığına işaret ediyor.

Birleşmiş Milletler mevcut nüfus trendinin devam etmesi durumunda 2050 yılına gelindiğinde Rusya'da nüfusun yüzde 20'sinin 65 yaş ve üzerinde olacağını öngörüyor.

Kamu harcamalarında tasarruf arayışında olan Rusya hükümeti, emeklilik programını sürdürülebilir bir noktaya getirmek adına reforma gidilmesi gerektiğini savunuyor.

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