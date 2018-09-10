SON DAKİKA HABERLERİ
Son Dakika
vladimir putin
DÜNYA
Haberler > DÜNYA

Rusya'da Putin'in partisi yerel seçimleri farklı kazandı!

Rusya'da Putin'in kurucusu olduğu, liderliğini ise Dimitry Medvedev'in yaptığı Birleşik Rusya Partisi, yerel seçimleri rakiplerine fark atarak kazandı

10.09.2018 - 10:42 | Güncelleme: İHA

Başkanlığını Dimitry Medvedev'in yaptığı Birleşik Rusya Partisi, Rusya yerel seçimlerini yine rakiplerine fark atarak kazandı.

2001 yılında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kurduğu, Putin'in başkan olmasından sonra liderliğini şu anki Rusya Başbakanı Dimitry Medvedev'in üstlendiği Birleşik Rusya Partisi, Rusya'nın 80 bölgesinde gerçekleşen yerel seçimleri açık ara farkla kazandı.

Birleşik Rusya Partisi bazı bölgelerde kesinleşmeyen seçim sonuçlarına göre seçimleri yüzde 57 ile kazandı.

Toplam 85 bölgenin 80'inde gerçekleşen seçimlerde büyük sürprizler yaşanmazken, seçimleri dünyadan birçok temsilci yakından takip etti.

KIRIM'DA DA OYLAMA GERÇEKLEŞTİ

Ukrayna'dan referandum ile ayrılan ve Rusya'ya bağlı bulunan birçok bölgede de yerel seçimler gerçekleşti.

Amur bölgesi, Moskova, Khakasia, Yakutistan, Altay, Krasnoyarsk, Primorsky ve Habarovsk bölgeleri Vladimir, Voronej, İvanovo, Magadan, Moskova, Kemerovo, Nizhny Novgorod, Novosibirsk, Omsk, Orel, Pskov , Samara, İnguşetya, Kabardey-Balkar, Kırım, St. Petersburg, Tyumen bölgeleri ve Chukotka Özerk Bölgesi'nde üst düzey yöneticiler seçildi.

Başkurdistan, Buryatin Kalmykia, Yakutistan, Hakasya, Trans-Baykal, Arkhangelsk Vladimir, İvanovo, İrkutsk, Kemerovo, Rostov, Smolensk, Ulyanovsk, Yaroslavl bölgeleri ve Nenets Özerk Bölgesi halkı meclis üyelerini seçti. 12 bölgede de Rusya Devlet Duması seçimleri gerçekleşti. Bu bölgelerde de dumanın yeni üyeleri seçildi.

65 MİLYON KİŞİNİN ADI LİSTEDE YER ALDI

Gerçekleşen seçimlerde Rusya Federasyonu'na bağlı tüm bölgelerde toplam 65 milyon seçmenin ismi listelerde yer aldı. Toplamda 31 bin 400 seçim görevlisi çalıştı. Moskova bölgesinde seçimlere katılım oranı yüzde 30'larda kalırken bazı bölgelerde katılım yüzde 70'lere ulaştı.

Rusya Seçim onseyi tarafından şu ana kadar net katılım ile ilgili bilgi verilmedi.

Birleşik Rusya Partisi'nin açık ara önde götürdüğü seçimlerde bazı bölge valiliklerinin seçimleri ikinci tura kaldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
YORUMLAR 0
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER
adblock
Adblocker kullanıyorsunuz.

Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.

Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.

Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.

Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.

Haberturk.com'u izinli listeye nasıl alacağınızı öğrenmek için tıklayınız.

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X