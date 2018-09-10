Rusya'da Putin'in partisi yerel seçimleri farklı kazandı!

Başkanlığını Dimitry Medvedev'in yaptığı Birleşik Rusya Partisi, Rusya yerel seçimlerini yine rakiplerine fark atarak kazandı.

2001 yılında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kurduğu, Putin'in başkan olmasından sonra liderliğini şu anki Rusya Başbakanı Dimitry Medvedev'in üstlendiği Birleşik Rusya Partisi, Rusya'nın 80 bölgesinde gerçekleşen yerel seçimleri açık ara farkla kazandı.

Birleşik Rusya Partisi bazı bölgelerde kesinleşmeyen seçim sonuçlarına göre seçimleri yüzde 57 ile kazandı.

Toplam 85 bölgenin 80'inde gerçekleşen seçimlerde büyük sürprizler yaşanmazken, seçimleri dünyadan birçok temsilci yakından takip etti.

KIRIM'DA DA OYLAMA GERÇEKLEŞTİ

Ukrayna'dan referandum ile ayrılan ve Rusya'ya bağlı bulunan birçok bölgede de yerel seçimler gerçekleşti.

Amur bölgesi, Moskova, Khakasia, Yakutistan, Altay, Krasnoyarsk, Primorsky ve Habarovsk bölgeleri Vladimir, Voronej, İvanovo, Magadan, Moskova, Kemerovo, Nizhny Novgorod, Novosibirsk, Omsk, Orel, Pskov , Samara, İnguşetya, Kabardey-Balkar, Kırım, St. Petersburg, Tyumen bölgeleri ve Chukotka Özerk Bölgesi'nde üst düzey yöneticiler seçildi.

Başkurdistan, Buryatin Kalmykia, Yakutistan, Hakasya, Trans-Baykal, Arkhangelsk Vladimir, İvanovo, İrkutsk, Kemerovo, Rostov, Smolensk, Ulyanovsk, Yaroslavl bölgeleri ve Nenets Özerk Bölgesi halkı meclis üyelerini seçti. 12 bölgede de Rusya Devlet Duması seçimleri gerçekleşti. Bu bölgelerde de dumanın yeni üyeleri seçildi.

65 MİLYON KİŞİNİN ADI LİSTEDE YER ALDI

Gerçekleşen seçimlerde Rusya Federasyonu'na bağlı tüm bölgelerde toplam 65 milyon seçmenin ismi listelerde yer aldı. Toplamda 31 bin 400 seçim görevlisi çalıştı. Moskova bölgesinde seçimlere katılım oranı yüzde 30'larda kalırken bazı bölgelerde katılım yüzde 70'lere ulaştı.

Rusya Seçim onseyi tarafından şu ana kadar net katılım ile ilgili bilgi verilmedi.

Birleşik Rusya Partisi'nin açık ara önde götürdüğü seçimlerde bazı bölge valiliklerinin seçimleri ikinci tura kaldı.

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