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Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada MHP lideri Devlet Bahçeli'nin Salı günü meclis grubunda yaptığı konuşmaya yanıt verildi.

"Devlet Bahçeli, Türk askerlerinin ölümünden Rusya ve Suriye hükümetini sorumlu tuttu ve ülkesinin yönetimini Türk-Rus ilişkilerini radikal bir şekilde değiştirme çağrısı yaptı" denilen açıklamada, "Suriye'nin kuzeybatısında gergin durum içerisinde, herkesin itidalli olması gerektiğine, dahası Suriye konusunda ülkelerimiz arasında yapıcı diyaloğa katkı sağlamayacak provokatif yorumlardan kaçınması gerektiğine inanıyoruz" denildi.

Rus Dışişleri'nin açıklamasında, "Trajik olayları iç politik tartışmalarda puan kazanmak için kullanmayı kabul edilemez buluyoruz" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, "Ankara'daki yetkililerle Astana formatı çerçevesinde yakın temas içinde bulunuyoruz. İdlib'deki durumu istikrara kavuşturmak için Soçi mutabakatının kapsamlı bir şekilde uygulanmasını savunuyoruz" ifadeleri kullanıldı.