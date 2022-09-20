Ayrılıkçı bölgelerden 'referandum' kararı 0:00 / 0:00

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Donetsk'te Rus destekli ayrılıkçı liderler Rusya'ya katılmayla ilgili referandum yapacaklarını duyurdu. Rus kontrolündeki Herson bölgesindeki yetkililer de Rusya'ya katılmak için referandum talep edeceklerini duyurdu.

2008'den 2012'ye kadar Rusya Başbakanı olarak da görev yapan Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Medvedev, kararı memnuniyetle karşılarken bu bölgelere olası bir saldırının 'Rus topraklarına saldırı olarak kabul edileceğini ve tüm meşru müdafaa güçlerini kullanacaklarını' söyledi. Medvedev mesajında "İşte bu yüzden Kiev ve Batı bu referandumlardan bu kadar korkuyor" diyerek sözlerine devam etti.

DAHA BÜYÜK ÇATIŞMA OLABİLİR Mİ?

ABD Başkanı Joe Biden Mart ayında "Doğrudan NATO askeri ittifakı ile Rusya arasındaki çatışma

Üçüncü Dünya Savaşı anlamına gelir" demişti.

Ukrayna'nın da ayrılıkçı bölgelerde belirli alanlarda tekrar kontrolü ele geçirmesi sonrası alınan referandum kararı ise 6 ayın geçtiği savaşın nasıl bir yöne ilerleyeceği ise merak konusu oldu.

* Haberin görselleri Associated Press'ten servis edilmiştir.