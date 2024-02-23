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        Haberler Dünya Rusya Devlet Başkanı Putin, Rus stratejik bombardıman uçağı "Tu-160M" ile uçtu

        Rusya Devlet Başkanı Putin, Rus stratejik bombardıman uçağı "Tu-160M" ile uçtu

        Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da Rus stratejik bombardıman uçağı "Tu-160M" ile uçuş gerçekleştirdi.

        Kaynak
        AA / Habertürk
        Giriş: 23.02.2024 - 09:31 Güncelleme: 23.02.2024 - 09:31
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        Putin stratejik bombardıman uçağı ile uçtu
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        Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus stratejik bombardıman uçağı "Tu-160M" ile uçuş gerçekleştirdi.

        Rus basınındaki görüntülerde Rusya'ya bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da bulunan Putin'in, "Tu-160M" ile uçması yer alıyor.

        NATO'nun "Blackjack" adıyla tanımladığı "Tu-160"ın geliştirilmiş versiyonuyla uçan Putin, aynı uçağın bir modelini Kazan'daki üretim tesisinde incelemişti.

        Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, gazetecilere yaptığı açıklamada, uçuşun yaklaşık 40 dakika süreceğini, uçağın rotasının "askeri sır" olduğu gerekçesiyle açıklanmayacağını söylemişti.

        Nükleer silah taşıma kapasitesine sahip "Tu-160M", 2 bin kilometreye ulaşarak ses hızının üzerine çıkabiliyor.

        *Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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        #rusya
        #Vladimir Putin

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