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Haberler Dünya Rusya Devlet Başkanı Putin tatbikata katıldı - Son dakika haberleri
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Rusya Devlet Başkanı Putin tatbikata katıldı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesinin Belarus ile ortaklaşa düzenlediği Zapad-2021 askeri tatbikatını izledi

Rusya Devlet Başkanı Putin tatbikata katıldı - Son dakika haberleri
AA

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, tatbikatın ana aşamasını izlemek üzere Nijegorod bölgesinde bulunan Mulino poligonuna gitti. Putin, tatbikatı Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerosimov ve diğer askeri yetkililerle takip etti.

Poligonda Rus ordusunda ilk defa Epoha silah sistemi ile donatılan piyade savaş aracı B-19’un da tatbikattaki performansı Putin’e gösterildi.

RUSYA ZAPAP 2021 TATBİKATI SÜRÜYOR

10 Eylül’de başlayan Rusya ve Belarus ortak askeri tatbikatı Zapad-2021, iki ülkenin poligonlarında devam ediyor.

Avrupa sınırına yakın bölgeler dahil olmak üzere Rusya’da 9, Belarus’ta 5 poligonda süren tatbikatlarda Rusya ve Belarus ordusundan 200 bine yakın asker ve personel görev yapıyor. Tatbikata 80 uçak ve helikopter ile 290 tank, 240 top, çoklu roket fırlatma sistemi dahil 760 askeri araç ve 15 savaş gemisi katılıyor.

Zapad-2021 tatbikatı, 16 Eylül'de sona erecek.

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