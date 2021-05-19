Putin'den aşı açıklaması: Müjdeyi duyurdu! 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM / Ajanslar

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yabancı ülkelerin büyükelçilerini Kremlin Sarayı'nda ağırladı. Büyükelçilere seslenen Putin, dünyayı koronavirüs salgınına karşı birlik olmaya davet ettiğini ifade etti.

Toplantıda konuşan Putin, "Rusya, yabancı ortaklarıyla salgınla mücadele konusunda iş birliği yapmaya sıcak bakıyor. Koronavirüs enfeksiyonuna karşı kendi etkili aşılarımızdan üçünü hızla geliştirmeyi başardık. Dördüncüsü yakında piyasaya sürülecek" dedi.

Öte yandan, Rusya Federal Tekelleşmeyi Önleme Hizmetleri (FAS),koronavirüse karşı geliştirilen Sputnik Light aşısının piyasaya, doz başına KDV 342.36 ruble (4.63 dolar) olarak açıklandı.

2 HAFTA ÖNCE TESCİLLENMİŞTİ

Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF),yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yönelik ülkede geliştirilen dördüncü aşı Sputnik Light'ın tescillendiğini açıklamıştıı.

Rusya'daki Gamaleya Araştırma Enstitüsü tarafından geliştirilen aşının, yüzde 79,4 etkinlik oranına sahip olduğu belirtilen açıklamada, aşının antikor sahibi olanlardaki koruma oranını da 40 kat artırdığı öne sürüldü.

Gamaleya Araştırma Enstitüsü tarafından geliştirilen ilk Rus Kovid-19 aşısı "Sputnik V" Ağustos 2020'de, Vektör Araştırma Merkezi tarafından geliştirilen "EpiVakKorona" adlı aşı Ekim 2020'de, Çumakov Merkezi tarafından geliştirilen "KoviVak" aşısı da 20 Şubat'ta tescil edilmişti.