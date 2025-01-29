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        Haberler Dünya Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan "Suriye ile diyaloğun sürdürülmesi" mesajı | Dış Haberler

        Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan "Suriye ile diyaloğun sürdürülmesi" mesajı

        Rusya Dışişleri Bakanlığı, Rus heyetinin, Suriye'nin yeni yönetimiyle yaptığı görüşmede, Moskova ile Şam arasında ilgili anlaşmalara varılması için temasların sürdürülmesi konusunda mutabık kalındığını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.01.2025 - 13:32 Güncelleme: 29.01.2025 - 13:32
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        Rusya heyetinden Suriye'de kritik temas
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        Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev başkanlığındaki heyet, Beşşar Esad rejiminin devrilmesinin ardından dün başkent Şam'ı ziyaret etti.

        Heyet, Suriye'deki yeni yönetimin lideri Ahmed Şara tarafından kabul edildi ve istişarelerde bulundu. Görüşmede, Suriye'deki yeni yönetimin Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ve Sağlık Bakanı Mahir Şara da yer aldı.

        Rusya ile Suriye arasındaki ilişkilerin ele alındığı görüşmede, şu anki dönüm noktasında geleneksel dostluk ve karşılıklı saygı ilkelerine dayalı çok yönlü ikili işbirliğinin sürdürülmesi isteği dile getirildi. Rus tarafı, Suriye'nin birliği, toprak bütünlüğü ve egemenliğine destek verdiğini, Suriye halkına kriz sonrası ülkenin yeniden inşa edilmesi sürecinde de gerekli desteği sağlamaya hazır olduğunu kaydetti.

        Suriye'deki durumun da istişare edildiği görüşmede, "Suriyelilerin kendi iç sorunlarını, ülkedeki tüm siyasi, etnik ve dini grupların katılımıyla kapsamlı diyalog çerçevesinde sürdürülebilir bir siyasi sürecin başlatılması yoluyla çözmesi gerektiği" vurgulandı.

        Bakanlığın açıklamasında görüşmeye ilişkin, "Dış siyasetle ilgili konular dahil, Moskova ile Şam arasında çok yönlü bağların ve karşılıklı anlayışın güçlendirilmesi arzusu bağlamında ilgili anlaşmalara varılması amacıyla ikili temasların sürdürülmesi konusunda mutabık kalındı." ifadesi kullanıldı.

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