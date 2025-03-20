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        Haberler Dünya Rusya ile Ukrayna arasında karşılıklı 175'er esir değişimi yapıldı | Dış Haberler

        Rusya ile Ukrayna arasında karşılıklı 175'er esir değişimi yapıldı

        Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ile karşılıklı 175 esirin takas edildiğini duyurdu. Rusya'nın ayrıca iyi niyet göstergesi olarak ağır yaralı 22 Ukraynalı esiri de iade ettiği belirtildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.03.2025 - 12:03 Güncelleme: 20.03.2025 - 12:03
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        Rusya ve Ukrayna 175 esiri takas etti
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        Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ile karşılıklı olarak 175'er esir asker değişimi yapıldığını ve iyi niyet göstergesi olarak 22 ağır yaralı Ukrayna askerinin Kiev’e teslim edildiğini bildirdi.

        Bakanlıktan yapılan açıklamada, yapılan müzakereler sonucunda Ukrayna'nın elinde bulunan 175 Rus asker ile Rusya'nın elindeki 175 Ukrayna askerinin takas edildiği kaydedildi.

        Açıklamada, "Ayrıca iyi niyet göstergesi olarak, acil tıbbi bakıma ihtiyaç duyan 22 ağır yaralı Ukraynalı savaş esiri verildi." ifadeleri kullanıldı.

        Tüm Rus askerlerinin Belarus topraklarında bulunduğu aktarılan açıklamada, burada askerlere gerekli psikolojik ve tıbbi yardım verildiği, ayrıca yakınlarıyla iletişim kurma imkanı sağlandığı ifade edildi.

        Serbest bırakılan tüm askerlerin Rusya Savunma Bakanlığı'na bağlı sağlık kurumlarında tedavi ve rehabilitasyon görmek üzere Rusya topraklarına getirileceği aktarılan açıklamada, değişimin gerçekleşmesinde Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) arabuluculuk yaptığı vurgulandı.

        ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in dün yaptığı telefon görüşmesinde, Rusya ile Ukrayna arasında 175’er esir değişimi yapılacağı, iyi niyet göstergesi olarak da 23 ağır yaralı Ukrayna askerinin Moskova tarafından Kiev’e teslim edileceği belirtilmişti.

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