Rusya'nın en yeni tankları Ukrayna'da

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RIA Novosti haber ajansının Salı günü bir kaynağa dayandırdığı haberine göre

Rusya en gelişmiş tanklarından birisi olan T-14 tanklarını cepheye gönderiyor.

Haberin kaynağına göre T-14'lere ayrıca tanksavar mühimmatlarına karşı ek koruma takıldı.Tankta görev yapması beklenen mürettebat ise 2022 yılından beri Donbass bölgesinde eğitim görüyor.

Rus T-14 tanklarının sahaya inince Ukrayna ordusuna taahhüt edilen İngiliz Challenger-2 ve Alman yapımı Leopard 2A6 modelleriyle karşı karşıya gelmesi bekleniyor.

Rusya Roket ve Topçu Bilimleri Akademisi Başkan Yardımcısı Konstantin Sivkov, URA.ru'ya verdiği demeçte. "Armata, teknik özellikler açısından bu en yeni Batı tanklarının ikisini de geride bırakıyor" dedi.

2015 yılında kamuoyuna tanıtılan Rus T-14 tankları Suriye'de de Rus ordusu tarafından aktif bir şekilde kullanılmıştı.

Rusya'nın T-14 kararının arkasında ise, Ukrayna ordusunun kapsamlı bir saldırı hazırlığı planlaması üzerine bu saldırıya karşı dirençli bir savunma hattı oluşturmak istediği kaydedildi.