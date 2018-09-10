Suriye'de Beşar Esad rejimi ve Rusya'nın, ülkenin kuzeybatısındaki İdlib ve orta kesimlerindeki Hama illerinde düzenlediği hava saldırılarında 17 kişi yaralandı.

Rusya ve Esed rejimine ait savaş uçakları ile rejimin helikopterleri, sabah saatlerinden itibaren İdlib'in güneyindeki, Habit, Cercenaz, Hiş, Temenia, ve Hama'nın Latamne bölgeleri hava saldırılarıyla vuruyor. Saldırılarda 17 sivil yaralandı. Bu kişiler arasında Cercenaz beldesinde bir okula yapılan hava saldırısında yaralanan 2 çocuk da bulunuyor.

Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) Müdürü Mustafa Hac Yusuf, "Sabah saatlerinden bu yana düzenlenen hava saldırılarında çoğunluğu kadın ve çocuk 17 sivil yaralandı." dedi.

Muhaliflere ait uçak gözlemevi yetkilileri, saldırılara ilişkin sosyal medyadan yaptıkları paylaşımda, "Hmeymim askeri üssünden kalkan Rusya'ya ait savaş uçakları ve Esad rejimi savaş uçaklarıyla helikopterleri, Hama ve İdlib'in güneyindeki sivil yerleşimlere ve muhaliflerin cephe hatlarına hava saldırıları düzenledi. Cercenaz beldesindeki okulu Esad rejimine bağlı savaş uçakları vurdu." ifadelerini kullandı.

Savaş uçakları ve helikopterin hava saldırıları devam ediyor.

SON 9 GÜNDE 29 SİVİL ÖLDÜ

Sivil savunma kaynaklarına göre, bu ayın başından itibaren İdlib'in batısı, güneybatısı ve Hama'nın kuzeyine düzenlenen hava ve kara saldırılarında 29 sivil hayatını kaybetti. En az 71 kişi yaralandı.

Söz konusu sürede, Hama'nın kuzeyinden Keferzita beldesinde bir sivil savunma merkezi ile Has köyündeki yer altı hastanesi ve Hama kırsalındaki Latamne beldesinde bir hastane, düzenlenen hava saldırısında hizmet dışı kaldı.

Suriye'nin kuzeybatısında, askeri muhalifler ve rejim karşıtı silahlı grupların kontrolündeki İdlib ve çevresindeki bazı bölgelerin 4-5 Mayıs 2017'deki Astana toplantısında "gerginliği azaltma bölgesi" ilan edilmesine karşın rejim ve zaman zaman Rusya, bölgeye hava saldırıları düzenlemeye devam ediyor.

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