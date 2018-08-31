Ruzomberok - Senica maçı heyecanı

Slovakya Süper Lig heyecanı devam ediyor. Ruzomberok, 01 Eylül 2018 Cumartesi günü Senica takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 20:00. Ruzomberok 9 puana sahip olarak 5. sırada yer alırken Senica 6 puanda ve 10. sırada. Ruzomberok, son 5 maçında 0 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Senica, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 508. İddaa'da Ruzomberok kazanır 1.25, berabere biter 4.00, Senica kazanır 7.00 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Ruzomberok son haftadaki Tatran Presov müsabasında 0-0 berabere kaldı.

Senica ise Podbrezova maçında 1-0 kazandı.

Kendi sahasında 1 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Ruzomberok, 3 gol attı ve 3 gol yedi.

Senica, dış sahada 0 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Senica 2 kez gol sevinci yaşadı, 7 kez topu ağlarında gördü.

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