Tüyler ürperten olay! Arkadaşını döve döve öldürdü!
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, 27 yaşındaki Tufan Alişan, evinde sopayla dövülerek öldürüldü. Polis ekipleri, Alişan'ın son görüştüğü arkadaşı F.D.'yi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor
Osmaniye'de olay, dün akşam Şehit Vedat Kocadallı Mahallesi'nde meydana geldi. Tufan Alişan'dan (27) haber alamayan yakınları, kontrol etmek için yalnız yaşadığı eve geldi.
EVDE HAREKETSİZ OLARAK BULUNDU
DHA'da yer alan habere göre evde Alişan'ı hareketsiz bulun yakınları, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.
SOPAYLA DÖVÜLDÜĞÜ BELİRLENDİ
Gelen sağlık ekibi, Tufan Alişan´ın hayatını kaybettiğini belirledi. Sopayla dövüldüğü saptanan Alişan'ın cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu´nun morguna götürüldü.
ARKADAŞI GÖZALTINA ALINDI
Polis, Alişan'ın son görüştüğü saptanan arkadaşı F.D.'yi gözaltına alırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.