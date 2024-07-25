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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Trabzonspor Ruzomberok - Trabzonspor: 0-2 (MAÇ SONUCU) - Trabzonspor Haberleri

        Ruzomberok - Trabzonspor: 0-2 (MAÇ SONUCU)

        Trabzonspor, Avrupa'ya galibiyetle başladı... UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu ilk maçında Ruzomberok ile Slovakya'da karşılaşan bordo-mavililer, rakibini Trezeguet ve Cihan Çaanak'ın golleriyle 2-0 mağlup edip büyük avantaj yakaladı. Rövanş maçı 1 Ağustos'ta Trabzon'da oynanacak.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 25.07.2024 - 18:26 Güncelleme: 25.07.2024 - 21:47
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        Trabzonspor tur kapısını araladı!
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        Avrupa'da Trabzonspor fırtınası esti... Bordo-mavililer, UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu ilk maçında konuk olduğu Slovakya ekibi Ruzomberok'u 2-0 mağlup etti.

        Rövanş öncesi büyük avantaj yakalayan Trabzonspor'a galibiyeti getiren golleri 39. dakikada Trezeguet ve 90+1. dakikada Cihan Çanak kaydetti.

        RÖVANŞ 1 AĞUSTOS'TA

        2024-2025 sezonunun ilk resmi maçından galibiyetle ayrılan Trabzonspor, Ruzomberok ile rövanş maçını 1 Ağustos Perşembe günü Akyazı Papara Park'ta oynayacak. Bordo-mavililere tur için her türlü galibiyet ve beraberlik yeterli olacak.

        MAÇIN DAKİKA DAKİKA ÖZETİ İÇİN TIKLAYINIZ

        MAÇTAN DAKİKALAR (İlk yarı)

        18. dakikada paslaşılarak kullanılan köşe vuruşunda Lavrincik'in ceza sahası dışından şutunda, kaleci Uğurcan Çakır gole izin vermedi.

        39. dakikada Trabzonspor öne geçti. Sağ taraftan aldığı topla ceza sahasına giren Visca'nın içeri çevirdiği topu, altıpas üzerinde tamamlayan Trezeguet, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-1.

        66. dakikada sağ taraftan kullanılan köşe vuruşunda topu önünde bulan Maly'nin vuruşunda, kaleci Uğurcan Çakır gole izin vermedi.

        77. dakikada Trezeguet'in ceza sahası dışından sert şutunda, meşin yuvarlak az farkla direğin yanından auta çıktı.

        79. dakikada sağ taraftan Eren Elmalı ve Bardhi'yi çalımlayarak ceza sahasına giren Bod'a'nın şutunda, top uzak direğe çarparak oyun alanına döndü.

        90+1. dakikada Trabzonspor farkı 2'ye çıkardı. Sağ taç çizgisine yakın bölgede rakiplerinden sıyrılan Cihan Çanak, ceza sahası dışı sağ çaprazından düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-2.

        Stat: MFK Ruzomberok

        Hakemler: Bastian Dankert, Lasse Koslowski, Rene Rohde (Almanya)

        Ruzomberok: Fruhwald, Gabriel, Maly, Mojzis (Dk. 56 Bod'a), Gomola (Dk. 74 Domonkos), Luteran, Lavrincik (Dk. 74 Mudry), Tucny, Hladik (Dk. 82 Kelemen), Chrien, Chobot (Dk. 46 Gerec)

        Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Ozan Tufan, Mendy, Denswil, Eren Elmalı, Lundstram, Umut Güneş (Dk. 67 Cihan Çanak), Visca (Dk. 87 Nwakaeme), Bardhi (Dk. 80 Baniya), Trezeguet (Dk. 80 Orsic), Draguş (Dk. 67 Enis Destan)

        Goller: Dk. 39 Trezeguet, Dk. 90+1 Cihan Çanak (Trabzonspor)

        Sarı kartlar: Dk. 51 Gomola (Ruzomberok), Dk. 86 Eren Elmalı (Trabzonspor)

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