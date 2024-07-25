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        Ruzomberok - Trabzonspor maçı CANLI YAYIN

        Ruzomberok - Trabzonspor maçının canlı anlatımı HT SPOR'da. Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu ilk maçında deplasmanda Slovakya'nın Ruzomberok takımına konuk oluyor. Mücadeleye dair tüm detaylar canlı maç haberimizde...

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 25.07.2024 - 18:26 Güncelleme: 25.07.2024 - 18:38
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        STAT: MFK Futbol Stadyumu

        HAKEM: Bastian Dankert

        SAAT: 19.30

        YAYIN: A Spor

        Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu ilk maçında deplasmanda Slovakya'nın Ruzomberok takımı ile karşı karşıya geliyor.

        Ruzomberok: Fruhwald, Gabriel, Maly, Mojzis, Gomola, Luteran, Lavrincik, Tucny, Hladik, Chobot, Chrien

        Trabzonspor: Uğurcan, Ozan Tufan, Mendy, Denswil, Eren, Lundstram, Umut Güneş, Visca, Bardhi, Trezeguet, Draguş

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        Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu 3. sırada tamamlayarak UEFA Avrupa Ligi'nde eleme oynama hakkı kazanmıştı.

        Bordo mavililer, Ruzomberok ile rövanş karşılaşmasını 1 Ağustos Perşembe günü Trabzon'da oynayacak.

        Abdullah Avcı'nın ekibi turu geçmesi halinde 3. turda Wisla Krakow - Rapid Wien galibi ile eşleşecek.

        AVRUPA'DA 150. MAÇ

        Bordo-mavililer, geride kalan 149 maçta 54 galibiyet, 37 beraberlik ve 58 yenilgi yaşadı. Bu maçlarda rakip fileleri 190 kez havalandıran Karadeniz ekibi, kalesinde ise 205 gol gördü.

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        Trabzonspor, ilk olarak 1976-1977 sezonunda başladığı Avrupa serüveninde Şampiyon Kulüpler Kupası/UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 30, UEFA Kupası/UEFA Avrupa Ligi'nde 93, Avrupa Kupa Galipleri Kupası'nda 12, UEFA Intertoto Kupası'nda 8 ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 6 maç oynadı.

        AVRUPA LİGİ'NDE 94. MAÇ

        Trabzonspor, Ruzomberok maçıyla birlikte UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi adıyla düzenlenen Avrupa'nın 2 numaralı kupasında 94. maçına çıkıyor.

        UEFA Kupası'nda ilk olarak 1982-1983 sezonunda Almanya'nın Kaiserslautern takımı ile eşleşen bordo-mavililer, bugüne dek oynadığı 93 maçta 36 kez sahadan galibiyetle ayrıldı. 22 maçta berabere kalan Karadeniz ekibi, 35 maçta ise sahadan mağlup ayrıldı.

        Bu maçlarda rakip fileleri 127 kez havalandıran Karadeniz ekibi, kalesinde 128 gol gördü.

        SLOVAKLARLA İKİNCİ RANDEVU

        Trabzonspor, Slovakya temsilcileri ile daha önce bir kez 1996-1997 sezonunda UEFA Kupası 1. eleme turunda Slovan Bratislava ile karşılaştı. Deplasmanda rakibine 2-1 yenilen bordo-mavililer, sahasında 4-1 kazanarak üst tura kalmıştı.

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