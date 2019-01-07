Galatasaray, ikinci yarı hazırlıklarını Antalya Belek’te sürdürüyor. Sarı-kırmızılıların kamp yaptığı otelde Hollandalı futbolcu Ryan Donk, İHA’ya özel açıklamalarda bulundu. Çok alternatifli bir kadroya sahip olmadıklarını belirten başarılı oyuncu, “Lig, Şampiyonlar Ligi ve Türkiye Kupası’nda mücadele eden bir Galatasaray var. Aslında bu kadar iyi işler yapabileceğimizi tahmin etmiyordum, beklemiyordum. Bence takım olarak iyi bir performans sergilediğimizi düşünüyorum. Sakatlıklar ve cezalar oldu. Bunlar futbolun içinde olan şeyler. Bize biraz daha fazla oldu. Hepsi ile iyi mücadele ettik, iyi başa çıktık. Bu tip durumlar bizi daha da birleştirdi. Bireysel olarak iyi çalıştım. İyi performans göstermeye çalıştım. İki gol attım, daha fazlasını da yapmayı bekliyorum” diye konuştu.
"AVRUPA LİGİ'NDE GİDEBİLDİĞİMİZ YERE KADAR GİTMEK İSTİYORUZ"
İkinci yarı hedefleri hakkında konuşan 32 yaşındaki futbolcu, “Şampiyonlar Ligi’nde oynayarak önemli tecrübeler kazandık. En azında 90 dakikalık maçları oynamayı daha iyi öğrendiğimizi düşünüyorum. Her geçen gün insanlar bir şeyler öğrenmeye açık. Önemli rakiplere karşı oynadık. Burada edindiğimiz tecrübeleri UEFA Avrupa Ligi’ne yansıtmak istiyoruz. Avrupa Ligi’nde elimizden geldiği kadar, gidebildiğimiz yere kadar gitmek istiyoruz. Süper Lig’de ilk yarıda yaptığımız bazı hatalar olabilir. İkinci yarı onları tekrarlamadan yolumuza devam etmek istiyoruz” şeklinde konuştu.
"ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE OYNAMAK TARİFİ ZOR OLAN MÜKEMMEL BİR DUYGUYDU"
Şampiyonlar Ligi’nde ilk defa oynadığı hatırlatılan tecrübeli oyuncu, “Bir futbolcu olarak en büyük hayaliniz her zaman en üst seviyelerde oynamaktır. Benim de Şampiyonlar Ligi’nde oynamak yönünde uzun zamandır olan bir hayalim vardı. Çünkü UEFA Avrupa Ligi’nde çok maça çıkmıştım. Şampiyonlar Ligi hedefimize erişmiş oldum. Gerçekten tarifi zor olan mükemmel bir duyguydu” ifadelerini kullandı.
" FATİH TERİM'İ ÇOK SEVİYORUM"
Teknik Direktör Fatih Terim’in kendisi ve takım için önemli bir isim olduğunu da vurgulayan Donk, “Onun gelmesi ile beraber her şey değişti. Bütün ipleri eline aldı. Bundan sonra gelen bir şampiyonluk var. Hoca olarak ve insan olarak kendisini çok seviyorum. Onun gelmesi ile beraber otomatikman Galatasaray’da benim için yeni sayfa açıldı. Galatasaray’ın ikinci yarısı başladı benim için. Beni getirdiği yerler ortada. Sadece benim değil, takımımızı da getirdiği yerler ortada. Çok zeki bir hoca. Ne zaman neyi konuşacağını bilen bir hoca. Her zaman konuşmuyor ama konuştuğu zaman da zekice, neler söyleyeceğini bilen bir hoca. Kontrolü ele alması ve şampiyonluğun gelmesi ile bunu gösterdi” değerlendirmesinde bulundu.
"STOPER DE OYNAYABİLİRİM"
Oynayacağı pozisyonun çok önemli olmadığını söyleyen Hollandalı futbolcu, “Önemli olan hocanın vereceği karar ve beni nerede oynatmak istediği. Stoper de oynatabilir, hiç sıkıntı yok. Yüzde 100 o bölgeye odaklanıp, sonunda hakkını vermeye çalışırım. Daha önce forvet olarak da oynadım. O yüzden sıkıntı yok” dedi.
"İLK BAŞTA TERCİHİM ORTASAHA OYUNCUSU OLARAK OYNAMAK"
Eren Derdiyok’un da takımdan gitmesiyle forvet bölgesinde oynayıp, oynamayacağı yönünde gelen soruya Donk, şu cevabı verdi:
“Tabii ki büyük golcüler gibi gol atmam gerekir, o şans da ayağıma gelirse değerlendirmek için elimden geleni yaparım. Bundan önce attığım goller var. Antalyaspor’a attığım gol var. Ama ilk başta tercihim orta saha oyuncusu olarak oynamak. Orta saha değil de hocamın takdiri doğrultusunda başka yerde oynamam gerekirse her zaman hazırım.”
"KALECİ DE OYNARIM"
Her bölgede görev aldığının hatırlatılıp, 'Takımın zor durumda kalması durumda, daha önce Melo’nun yaptığı gibi kaleye geçer misin?' sorusunu da yanıtlayan Ryan Donk, “Bunun için Taffarel ile beraber çalışmam gerekiyor. Yarın öyle bir şey ihtiyaç olduğu zaman, takımımın o anda ona ihtiyacı varsa kaleci olarak elimden geleni yaparım” şeklinde cevap verdi.
FENERBAHÇE'YE ATTIĞI GOL
Bu sezon ligde Türk Telekom Stadyumu’nda oynanan Fenerbahçe derbisinde attığı golden sonra, ‘Gerçek Galatasaraylı’ olduğunun hatırlatılması üzerine konuşan yıldız futbolcu, “Bu güzel bir duygu. Bunu duyduğum da güzel oldu. Size de teşekkür ederim. Diğer taraftan yoga hocama da teşekkür ederim. Çünkü orada attığım gol vücudumun esnekliği ile alakalıydı. Önemli olan goller atmak. Bu ben de olabilirim, arkadaşlarım da” ifadelerini kullandı.
"TARAFTARIMIZ BİZE HER ZAMAN GÜÇ VERİYOR"
Son olarak Galatasaray taraftarlarına da mesaj veren Ryan Donk, “Her zaman bizim yanımızda oluyorlar. Onlar bizim 12. adamımız. Her zaman güç veriyorlar. Bizim için çok önemliler. Ev sahibi oynadığımız maçlarda onların etkisi görülüyor. Diğer taraftan önemli olan bizim deplasman maçlarında da iyi sonuçlar almamız” diyerek sözlerini tamamladı.GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
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