Türkiye, ABD ile yaşadığı S-400 gerilimine karşın yılın ilk yarısında bu ülkeye yaptığı ihracatı artırırken, ithalatı da azalttı.

DEİK Türkiye-ABD İş Konseyi Başkanı Mehmet Ali Yalçındağ, " ABD, bizim 65 yıldan fazla süredir NATO müttefikimiz ve en nihayetinde mutlaka yaşanan anlaşmazlıklarımıza bir çıkar yol bulacağız" şeklinde konuştu.

"Erdoğan ve Trump, G20 Zirvesi'nde, ticaret hacmi hedefimizi 100 milyar dolara çıkardılar. Bu zor bir hedef fakat ulaşılmaz değil. DEİK Türkiye-ABD İş Konseyi olarak bu hedefi bir görev kabul ettik. Tüm iş dünyasının bu konuda birleşmesini ve bir aksiyon almasını sağladık" diyen Yalçındağ, ABD'den Çin'e uygulanacak ek gümrük vergileri de Türk şirketlerinin işini kolaylaştıracağını belirtti.

Yalçındağ, "Özellikle otomotiv, tekstil ve hazır giyim alanlarında Çin'in gümrük vergileriyle rekabet gücünü kaybetmesi şirketlerimize alan açıyor"" ifadelerini kullandı