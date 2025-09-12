Sabah bulantısı fazlaysa kız, karın yuvarlaksa erkek... Hamilelik döneminde cinsiyet tahmini hakkında toplumdaki yanılgılar neler?

Bebeklerinin cinsiyetini öğrenmek isteyen anne ve baba adayları, halk arasında dolaşan pek çok inanışa kulak veriyor. Karın şekli, anne adayının yeme isteği ya da yaşadığı bulantılar üzerinden tahminlerde bulunulsa da bunların hiçbiri kesinlik taşımıyor. Uzmanlar, bu tür söylemlerin yalnızca halk arasında yaygınlaşan yanılgılar olduğunu vurguluyor.

SABAH BULANTISI VE CİNSİYET İLİŞKİSİ

Toplumda en sık duyulan inanışlardan biri, yoğun sabah bulantılarının kız bebek habercisi olduğudur. Ancak yapılan bilimsel araştırmalar, bulantıların cinsiyetle doğrudan bağlantılı olmadığını gösteriyor. Bulantıların nedeni hormonal değişimler ve vücudun gebeliğe uyum süreciyle ilgilidir.

KARIN ŞEKLİ VE BEBEK CİNSİYETİ

“Karın sivriyse erkek, yuvarlaksa kız” söylemi kuşaktan kuşağa aktarılan klasik inanışlardan biridir. Oysa karın şekli; bebeğin pozisyonu, annenin vücut tipi, kilo alımı ve kas yapısıyla ilgilidir. Dolayısıyla karın görünümü cinsiyeti tahmin etmede güvenilir bir ölçüt değildir.

TATLI VE EKŞİ İSTEĞİ İNANCI

Hamilelikte tatlıya düşkün olanların kız, ekşiye yönelenlerin erkek bebek beklediği inancı da toplumda oldukça yaygındır. Oysa bu durum tamamen annenin metabolizması, beslenme düzeni ve psikolojik etkilerle ilgilidir. Yeme isteğiyle cinsiyet arasında herhangi bir bilimsel bağ bulunmamaktadır.