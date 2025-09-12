Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam Sabah bulantısı fazlaysa kız, karın yuvarlaksa erkek... Hamilelik döneminde cinsiyet tahmini hakkında toplumdaki yanılgılar neler?

        Sabah bulantısı fazlaysa kız, karın yuvarlaksa erkek... Hamilelik döneminde cinsiyet tahmini hakkında toplumdaki yanılgılar neler?

        Hamilelik sürecinde anne adaylarının en merak ettiği konulardan biri de bebeklerinin cinsiyetidir. Ancak bu merak çoğu zaman kulaktan dolma bilgilerle giderilmeye çalışılıyor. "Sabah bulantısı fazlaysa kız bebek olur" ya da "karın yuvarlaksa erkek bebek gelir" gibi söylemler toplumda sıkça dile getirilse de bilimsel dayanağı bulunmuyor. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.09.2025 - 08:57 Güncelleme: 12.09.2025 - 08:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sabah bulantısı fazlaysa kız, karın yuvarlaksa erkek..
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Bebeklerinin cinsiyetini öğrenmek isteyen anne ve baba adayları, halk arasında dolaşan pek çok inanışa kulak veriyor. Karın şekli, anne adayının yeme isteği ya da yaşadığı bulantılar üzerinden tahminlerde bulunulsa da bunların hiçbiri kesinlik taşımıyor. Uzmanlar, bu tür söylemlerin yalnızca halk arasında yaygınlaşan yanılgılar olduğunu vurguluyor.

        SABAH BULANTISI VE CİNSİYET İLİŞKİSİ

        Toplumda en sık duyulan inanışlardan biri, yoğun sabah bulantılarının kız bebek habercisi olduğudur. Ancak yapılan bilimsel araştırmalar, bulantıların cinsiyetle doğrudan bağlantılı olmadığını gösteriyor. Bulantıların nedeni hormonal değişimler ve vücudun gebeliğe uyum süreciyle ilgilidir.

        REKLAM

        KARIN ŞEKLİ VE BEBEK CİNSİYETİ

        “Karın sivriyse erkek, yuvarlaksa kız” söylemi kuşaktan kuşağa aktarılan klasik inanışlardan biridir. Oysa karın şekli; bebeğin pozisyonu, annenin vücut tipi, kilo alımı ve kas yapısıyla ilgilidir. Dolayısıyla karın görünümü cinsiyeti tahmin etmede güvenilir bir ölçüt değildir.

        TATLI VE EKŞİ İSTEĞİ İNANCI

        Hamilelikte tatlıya düşkün olanların kız, ekşiye yönelenlerin erkek bebek beklediği inancı da toplumda oldukça yaygındır. Oysa bu durum tamamen annenin metabolizması, beslenme düzeni ve psikolojik etkilerle ilgilidir. Yeme isteğiyle cinsiyet arasında herhangi bir bilimsel bağ bulunmamaktadır.

        CİLTTEKİ DEĞİŞİMLERİN YANILGISI

        “Cilt güzelleşirse erkek, sivilce çıkarsa kız” gibi yorumlar da sıkça duyulur. Ancak cilt değişiklikleri gebelik hormonlarının etkisiyle ortaya çıkar. Bu değişimler kişiden kişiye farklılık gösterir ve bebeğin cinsiyetini yansıtmaz.

        BİLİMSEL GERÇEK

        Bebeğin cinsiyetini öğrenmenin tek güvenilir yolu ultrason ve genetik testlerdir. Gebeliğin belirli haftalarından sonra ultrason görüntüleri ile cinsiyet öğrenilebilir. Toplumdaki yanılgılar anne adaylarına keyifli sohbetler sunsa da, kesin sonuç için bilimsel yöntemlere güvenmek gerekir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İzmir'de 2 polisi şehit etmişti! Baba ile atış talimi!
        İzmir'de 2 polisi şehit etmişti! Baba ile atış talimi!
        Trakya ve Karadeniz için sağanak yağmur uyarısı
        Trakya ve Karadeniz için sağanak yağmur uyarısı
        İlayda'yı, 'Kadınlar Günü'nde katletmişti... Bank cinayetinde karar!
        İlayda'yı, 'Kadınlar Günü'nde katletmişti... Bank cinayetinde karar!
        Hileli bordroda fazla çalışma hesabı
        Hileli bordroda fazla çalışma hesabı
        12 Dev Adam tarih yazmak için parkede!
        12 Dev Adam tarih yazmak için parkede!
        "Yaptığım işte bir hazine buluyorum"
        "Yaptığım işte bir hazine buluyorum"
        4000 yıllık sofra sırrı!
        4000 yıllık sofra sırrı!
        Onana'nın maliyeti belli oldu!
        Onana'nın maliyeti belli oldu!
        Bakan Kurum yeni finansman modelinin detaylarını açıkladı
        Bakan Kurum yeni finansman modelinin detaylarını açıkladı
        Jota Silva Beşiktaş için geliyor!
        Jota Silva Beşiktaş için geliyor!
        ABD'de suikastta kullanılan silah bulundu
        ABD'de suikastta kullanılan silah bulundu
        Ali Koç'tan transfer açıklaması!
        Ali Koç'tan transfer açıklaması!
        Annesi, kardeşi ve komşusunu vuran şüpheli, intihara kalkıştı
        Annesi, kardeşi ve komşusunu vuran şüpheli, intihara kalkıştı
        "Yunanistan'la benzer özelliklere sahibiz!"
        "Yunanistan'la benzer özelliklere sahibiz!"
        KFC Türkiye pazarına geri dönüyor
        KFC Türkiye pazarına geri dönüyor
        Dekoratif kemer felaketinde iddianame!
        Dekoratif kemer felaketinde iddianame!
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Belçikalı gazeteci, Tedesco'yu HT Spor'a anlattı!
        Belçikalı gazeteci, Tedesco'yu HT Spor'a anlattı!
        TMSF Can Holding'e kayyum olarak atandı
        TMSF Can Holding'e kayyum olarak atandı
        TMSF'den Can Holding açıklaması
        TMSF'den Can Holding açıklaması