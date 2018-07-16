NO POO NEDİR?
No Poo, İngilizce "No Shampoo" kelimelerinin kısaltılmasından türetilmiş. Saçı içerisinde kimyasal maddeler bulunan şampuanlarla yıkamak yerine, doğal ürünlerle temiz tutabilme düşüncesinden ortaya çıkmış. Akım İngilizce "hayır" anlamına gelen "no" ve "şampuan" anlamına gelen, "shampoo" kelimelerinin birleşiminden oluşuyor. Bu akımı takip edenlere ise "No-Pooer" deniliyor.
Bu akımı savunanlara göre saç derisi kendi kendini temizleyebiliyor. Ancak şampuan kullanımı bu dengeyi bozuyor ve saç şampuanlandıkça daha da yağlanıyor. "Peki saçı şampuanlarla yıkayamayacaksak saçımızı nasıl temiz tutacağız" dediğinizi duyar gibiyiz. Bu sorunun iki cevabı var.
SADECE SU!
İlk yöntem saçı sadece suyla yıkamak. Saçlarınızı sadece suyla yıkamak ilk başlarda zor gelebilir. No Poo akımını uygulayanlar, ilk 4 haftayı atlattıktan sonra duruma alışacağınızı söylüyor.
EĞER SADECE SU ZOR GELİYORSA
Tabii dışarıda vakit geçiriyorsak ya da çalışıyorsak bu süreci yağlı saçlarla geçirmek imkansız. Eğer yağlanmayla başa çıkamıyorsanız, bir diğer yöntem saçları karbonat ve elma sirkesiyle yıkamak.
Bir şişeye 2 veya 3 yemek kaşığı karbonat koyup suyla doldurduktan sonra karışımı saç diplerinize uygulayın. Bu karışımı saç diplerine yedirin. Biraz masaj yaptıktan sonra da durulayın. Ancak burada dikkat edilmesi gereken nokta, karbonat miktarını yavaş yavaş azaltarak saçı sadece suyla yıkamaya hazırlamak.
SAÇ KREMİ YERİNE ELMA SİRKESİ
Saçlarınız karbonattan dolayı kuruduysa saç kremi olarak elma sirkesi karışımını sürebilirsiniz. Yaklaşık bir fincan elma sirkesini bir şişenin içine koyup üzerini suyla doldurduktan sonra bu karışımı da da saçlarınıza uygulayın. Kuru saçlıysanız daha fazla sirkeyle, yağlı saçlıysanız daha az sirkeyle bu karışımı yapabilirsiniz. Ardından saçı bol suyla yıkayın.
No Poo sayesinde paraben gibi çevreye zarar veren bir kimyasaldan uzaklaşmış olacaksınız. Ayrıca bu yöntemle su tasarrufu sağlayabilir ve şampuan harcamalarınızı da azaltabilirsiniz.
Öte yandan saç derisinde kaşıntı, egzama, sivilce, kepek ve hassasiyet şikayetleriniz varsa bu akımı uygulamadan önce bir uzmana danışmakta fayda var.
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