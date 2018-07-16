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Bu akımı savunanlara göre saç derisi kendi kendini temizleyebiliyor. Ancak şampuan kullanımı bu dengeyi bozuyor ve saç şampuanlandıkça daha da yağlanıyor. "Peki saçı şampuanlarla yıkayamayacaksak saçımızı nasıl temiz tutacağız" dediğinizi duyar gibiyiz. Bu sorunun iki cevabı var.