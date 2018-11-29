Fransa'da Estelle isimli bir genç kız, saçlarını boyadıktan sonra hayatının şokunu yaşadı. 19 yaşındaki Estelle, marketten aldığı boya yüzünden neredeyse hayatını kaybediyordu.

Estelle'de saç boyasına karşı alerjik reaksiyon gelişti. The Sun gazetesinin haberine göre; genç kız saç boyalarının yüzde 90'ında bulunan kimyasal PPD (parafenilendiamin) sebebiyle hayati tehlike atlattı.

Estelle'nin alerjik reaksiyon sebebiyle kafası şişmeye başladı. Bunun üzerine yardım almak için hastane yerine bir eczaneye giden genç kız, eczacının verdiği bir kremi kullanmaya başladı. Ancak ertesi gün aynaya baktığında kafasının daha da şiştiğini gördü. Nefes almakta da zorluk çekmeye başlayan genç kız hemen hastaneye gitti.

56 CM OLAN BAŞ ÇEVRESİ 63 CM OLDU

Fransız gazetesi Le Parisien'e konuşan Estelle, alnının iki katına çıktığını, dilinin şişmeye başladığını ve baş çevresinin 56 cm'den 63 cm'ye çıktığını söyledi.

Estelle, ürünle birlikte gelen alerji testini kullandığını ancak beklemesi önerilen 48 saat yerine sadece 30 dakika bekledi ve saçını boyamaya başladı.

Estelle'nin annesi, PPD'nin arkasında yatan tehlikelere karşı daha fazla farkındalık yaratmak gerektiğini söyledi.

Anne, "Talimatları kelimesi kelimesine yerine getirmediği doğru ama uyarının daha açık olması gerekir" diye konuştu.

Estelle, yaşadığı korkunç deneyiminin ardından şunları söyledi: "Neredeyse ölüyordum, başkalarına benzer şeyin olmasını istemiyorum" dedi.

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