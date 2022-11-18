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Bursa'daki Sadağı Kanyonu sonbaharda havadan görüntülendi

2020'de kesin korunacak hassas alan olarak ilan edilen Bursa'daki Sadağı Kanyonu, sarı, yeşil ve kahverengi tonlarına bürünen doğasıyla büyülüyor

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AA
  • Sadağı Kanyonu sonbaharda havadan görüntülendi

    Bursa'nın Orhaneli ve Büyükorhan ilçeleri sınırlarında bulunan Sadağı Kanyonu Tabiat Parkı, büründüğü sonbahar renkleriyle ziyaretçilerini ağırlıyor.
  • Sadağı Kanyonu sonbaharda havadan görüntülendi

    AA'nın haberine göre Cumhurbaşkanlığı kararıyla 2020'de kesin korunacak hassas alan olarak ilan edilen kanyon, kent yaşamının stresinden uzaklaşmak isteyen doğa tutkunlarının uğrak yeri oldu.
  • Sadağı Kanyonu sonbaharda havadan görüntülendi

    Bölgeye gelenler Uludağ'ın temiz havası, sarı, yeşil ve kahverengi tonlarına bürünen doğanın keyfini çıkararak, fotoğraf çektiriyor.
  • Sadağı Kanyonu sonbaharda havadan görüntülendi

    Bursa'ya 47, Orhaneli ilçesine 9 kilometre uzaklıktaki kanyonda ziyaretçileri, yüksekliği 70 metreyi bulan kayalar karşılıyor. 
  • Sadağı Kanyonu sonbaharda havadan görüntülendi

    Yaklaşık 1,7 kilometrelik yürüyüş parkuru bulunan 12 kilometrelik kanyon, farklı renklerle eşsiz güzelliğe büründüğü sonbaharda drone ile havadan görüntülendi.

     
  • Sadağı Kanyonu sonbaharda havadan görüntülendi

    Kanyonda ayrıca "Sadağı Kanyonu Tabiat Parkı Ekoturistlerle Buluşuyor" adlı projesi kapsamında Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansının (BEBKA) finansmanıyla yapılan tanıtım merkezi binası, 6 kameriye, 4 ahşap köprü, biyolojik çalışma merkezi ve merdiven yer alıyor.
  • Sadağı Kanyonu sonbaharda havadan görüntülendi

    Kanyonu ziyaret edenler yeme-içme ihtiyaçlarını buradaki köy evinde karşılayabiliyor.

     
  • Sadağı Kanyonu sonbaharda havadan görüntülendi
  • Sadağı Kanyonu sonbaharda havadan görüntülendi

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