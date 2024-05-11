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        Haberler Kültür-Sanat Öne Çıkanlar SaDe başvuruları 31 Mayıs'a uzatıldı

        SaDe başvuruları 31 Mayıs'a uzatıldı

        SaDe (Sanatçı Destek Fonu), ikinci dönem başvuruları, 31 Mayıs Cuma gününe kadar uzatıldı, yoğun talep üzerine üst yaş sınırı 35 olarak güncellendi. 

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.05.2024 - 17:28 Güncelleme: 11.05.2024 - 17:28
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        SaDe başvuruları 31 Mayıs'a uzatıldı
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        İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) ve Mercedes-Benz Türk’ün işbirliğiyle hayat geçirilen SaDe’nin (Sanatçı Destek Fonu), ikinci dönem başvuru tarihi gördüğü yoğun ilgi nedeniyle 31 Mayıs Cuma 2024 tarihine kadar uzatıldı ve başvuru üst yaş sınırı 35’e çıkarıldı. SaDe, bu yıla özel olarak sadece Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen sanatçıların başvurularına açıldı.

        Görsel sanatlar alanında (resim, heykel, seramik, fotoğraf, cam, illüstrasyon, çizim veya baskı teknikleri) faaliyet gösteren sanatçıları desteklemek amacıyla hayata geçirilen program kapsamında tasarı aşamasındaki projelerle yapılacak başvurular arasından belirlenecek beş projeye 5.000’er Euro katkı sağlanacak.

        Ayrıca genç sanatçılara üretim süreçleri boyunca projelerini geliştirebilmeleri amacıyla, alanında uzman mentorlarla çalışma imkânı sunulacak. Sanatçılar, projelerini hayata geçirirken destek almak isteyecekleri kültür-sanat profesyonelleri, kurumlar ve üreticilerle de bir araya getirilecek.

        Değerlendirme sürecini, sanatçı ve akademisyen Şive Neşe Baydar, sanatçı Burçak Bingöl, sanatçı Sinem Dişli, sanat alanı yöneticisi ve sanatçı Erkan Özgen ile sanatçı ve akademisyen Evrim Kavcar’ın üstleneceği SaDe programına başvurular 31 Mayıs Cuma saat 17.00’ye kadar kabul edilecek.

        Başvuru koşulları ve ayrıntılı bilgiye buradan ulaşılabilir.

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        #İstanbul Kültür Sanat Vakfı
        #İKSV
        #sade
        #Sanatçı Destek Fonu
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