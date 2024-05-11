SaDe başvuruları 31 Mayıs'a uzatıldı

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) ve Mercedes-Benz Türk’ün işbirliğiyle hayat geçirilen SaDe’nin (Sanatçı Destek Fonu), ikinci dönem başvuru tarihi gördüğü yoğun ilgi nedeniyle 31 Mayıs Cuma 2024 tarihine kadar uzatıldı ve başvuru üst yaş sınırı 35’e çıkarıldı. SaDe, bu yıla özel olarak sadece Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen sanatçıların başvurularına açıldı.

Görsel sanatlar alanında (resim, heykel, seramik, fotoğraf, cam, illüstrasyon, çizim veya baskı teknikleri) faaliyet gösteren sanatçıları desteklemek amacıyla hayata geçirilen program kapsamında tasarı aşamasındaki projelerle yapılacak başvurular arasından belirlenecek beş projeye 5.000’er Euro katkı sağlanacak.

Ayrıca genç sanatçılara üretim süreçleri boyunca projelerini geliştirebilmeleri amacıyla, alanında uzman mentorlarla çalışma imkânı sunulacak. Sanatçılar, projelerini hayata geçirirken destek almak isteyecekleri kültür-sanat profesyonelleri, kurumlar ve üreticilerle de bir araya getirilecek. Değerlendirme sürecini, sanatçı ve akademisyen Şive Neşe Baydar, sanatçı Burçak Bingöl, sanatçı Sinem Dişli, sanat alanı yöneticisi ve sanatçı Erkan Özgen ile sanatçı ve akademisyen Evrim Kavcar’ın üstleneceği SaDe programına başvurular 31 Mayıs Cuma saat 17.00’ye kadar kabul edilecek.