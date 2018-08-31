Genç oyuncu Sadri Alışık, yapımını MinT Prodüksiyon’un gerçekleştirdiği, yapımcılığını Birol Güven’in üstlendiği, senaryosunu Birol Güven - Murat Aras - Eray Yasin Işık’ın yazdığı, Mustafa Uğur Yağcıoğlu’nun yönetmenliğini yaptığı “Keşke Hiç Büyümeseydik” adlı dizide canlandırdığı Hulusi JR karakteriyle ilk kez televizyon seyircisiyle buluşacak.

9 Eylül Pazar günü Show TV’de başlayacak ve başrollerini Ege Aydan, Burcu Kara, Açelya Akkoyun, Murat Kılıç, Deniz Celiloğlu, İrfan Kangı gibi isimlerin paylaştığı “Keşke Hiç Büyümeseydik” dizisinin Hulusi JR karakteri Sadri Alışık, “Dedesine çok düşkün, hassasiyeti son derece yüksek, vefalı bir torunu canlandırıyorum. Daha önce tiyatro sahnesine pek çok kez çıktım ama ilk kez televizyon seyircisiyle buluşacak olmanın heyecanını yaşıyorum. Birol Güven’den bu teklif geldiğinde çok mutlu oldum. Hazır olduğumu düşünmesi benim için değerliydi. Birlikte çalıştığımız ekibin hemen hemen hepsini tanıyorum. O anlamda da yabancılık çekmedim. Annem ve babam da bu konuda en büyük destekçilerimden. Çok heyecanlıyım. Umarım izleyici de beğenir” dedi.

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