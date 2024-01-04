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        Haberler Magazin Sadullah Celen son yolculuğuna uğurlandı - Magazin haberleri

        Sadullah Celen son yolculuğuna uğurlandı

        Birçok film ve dizinin yönetmenliğini üstlenen Sadullah Celen, 64 yaşında hayata veda etmişti. Celen'in cenazesi, İzmir'de öğle namazından sonra kılınan cenaze namazının ardından Altındağ Kokluca Mezarlığı'na defnedildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.01.2024 - 16:00 Güncelleme: 04.01.2024 - 16:00
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        Yapımcı ve yönetmen Sadullah Celen, 64 yaşında dün beynindeki pıhtı nedeniyle yaşamını yitirmişti.

        Sadullah Celen için bugün öğle namazında İzmir Karşıyaka'da Beşikçioğlu Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.

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        Sadullah Celen'in cenazesi, Bostanlı Beşikçioğlu Camisi avlusuna getirildi. Yönetmen Taner Akvardar, Onur Tan ve oyuncu Mustafa Üstündağ'ın da aralarında yer aldığı sinema dünyasından isimlerin katıldığı cenaze töreninde Celen'in yakınları, taziyeleri kabul etti.

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        Sadullah Celen'in naaşı, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Altındağ Kokluca Mezarlığı'na defnedildi.

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        Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sinema Bölümü'nden mezun olan Sadullah Celen'in birçok belgeselin yanı sıra 'Yedi Numara', 'Şehnaz Tango' gibi ünlü yapımlarda da imzası bulunuyor.

        #Sadullah Celen
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