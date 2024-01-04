Sadullah Celen son yolculuğuna uğurlandı

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Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sinema Bölümü'nden mezun olan Sadullah Celen'in birçok belgeselin yanı sıra 'Yedi Numara', 'Şehnaz Tango' gibi ünlü yapımlarda da imzası bulunuyor.