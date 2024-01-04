Sadullah Celen son yolculuğuna uğurlandı
Birçok film ve dizinin yönetmenliğini üstlenen Sadullah Celen, 64 yaşında hayata veda etmişti. Celen'in cenazesi, İzmir'de öğle namazından sonra kılınan cenaze namazının ardından Altındağ Kokluca Mezarlığı'na defnedildi
Yapımcı ve yönetmen Sadullah Celen, 64 yaşında dün beynindeki pıhtı nedeniyle yaşamını yitirmişti.
Sadullah Celen için bugün öğle namazında İzmir Karşıyaka'da Beşikçioğlu Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.
Sadullah Celen'in cenazesi, Bostanlı Beşikçioğlu Camisi avlusuna getirildi. Yönetmen Taner Akvardar, Onur Tan ve oyuncu Mustafa Üstündağ'ın da aralarında yer aldığı sinema dünyasından isimlerin katıldığı cenaze töreninde Celen'in yakınları, taziyeleri kabul etti.
Sadullah Celen'in naaşı, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Altındağ Kokluca Mezarlığı'na defnedildi.