Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, incelemelerde bulunmak için gittiği Ağrı'da 25 yıl önceki tedavi ettiği hastasıyla karşılaştı. Bakan Koca, Fatma Elif'i 2 yaşındayken tedavi etmişti. Fatma Elif yıllar sonra Bakan Koca'nın karşısına doktor olarak çıktı.

Yıllar sonra gördüğü hastası Fatma Elif Kocaman'ın doktor olduğunu gören Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kendisiyle oturup sohbet etti. Koca, durumu etrafındakilere "Bugünleri görmek mutluluk verici" diye anlattı.

Habertürk'ten Fatmanur Boylu'nun haberine göre; 27 yaşındaki Fatma Elif Kocaman, doğduğundan beri İstanbul'da yaşıyordu. Ancak 2 yaşında hastalandı. Ailesi kızlarını, o zaman Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı olan Dr. Fahrettin Koca'ya götürdü. Koca, 6 yaşına kadar Fatma Elif'in doktoru oldu. Daha sonra Fatma Elif her hastalandığında ailesi, Çamlıca'dan Yenibosna'ya sadece doktor Koca'ya muayene ettirmek için götürdü. Koca o günleri şöyle anlattı: "Sık hastalanan, tekrar enfeksiyonu sık olan o nedenle gelip giden bir hastamızdı. En ufak bir şeyde telefonla genelde bir konuşma içerisinde olurlardı ama annesi ısrarla görmemizi isterdi. Anadolu Yakası'ndan ta Avrupa Yakası'na mutlak görmemizi isterdi. Çoğu kez ilaç kullanmasını istemezdim. Annesinin de ilaç kullanmaması konusunda eğilimi vardı."

SAĞLIK BAKANI KOCA, HEM DOKTORU HEM DE REHBERİ OLDU

Bakan Koca, Fatma Elif'in sadece doktoru değil, rehberi de oldu. Bu yüzden doktoru Koca'ya her zaman "hocam" diye hitap ediyor. Fatma Elif ve Bakan Koca aslında yıllar içinde hep irtibat halinde oldular. Öyle ki üniversite tercihinde ilk danıştığı kişi yine Fahrettin Koca oldu. Fatma Elif, Koca'nın ihtisasını yaptığı Cerrahpaşa Tıp Fakültesini tercih etti. O dönemi anlatan Koca, "Babası aramıştı. Tercihinde tıbbı istediğini, nereyi tercih etmesi gerektiğiyle ilgili bir istişaremiz olmuştu. Daha sonra Cerrahpaşa Tıp tercihi olmuştu" diye konuştu. Ağrı'daki karşılaşmalarının ardından duygularını paylaşan Fatma Elif, Bakan Koca'ya, "Hep aklımdaydınız hocam. Aslında diplomamı alıp yanınıza gelecektim" dedi.

FATMA ELİF, DOKTOR OLDU

Fatma Elif, yaklaşık 4 ay önce mecburi hizmet görevine başladı. İlk görev yeri ise Ağrı Eleşkirt oldu. Bakan Koca'ya ilk görev yeri deneyimlerini anlatan Fatma Elif, "İlk geldiğimde çok zorlandım. Daha önce İstanbul'dan dışarı çıkmamıştım. Yeni yeni adapte oldum. Güzel insanlar var burada" diye anlattı.

KOCA: İHTİSAS KONUSUNDA DA İSTİŞARE YAPMAK İSTERİM

Fatma Elif, Bakan Koca'ya gelecek planlarından da bahsetti. Kendisinden tekrar rehber olmasını istedi. Koca, TUS'a girmek istediğini söyleyen Fatma Elif'e, "Tabi ihtisasa hızlı hazırlanmanda fayda var. Bir dahaki sefere inşallah o konuda da istişare yapmak isterim. Annene babana çok selam söyle" dedi.