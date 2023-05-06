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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Kovid-19'un küresel acil durumunun sona ermesine ilişkin açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin hem Kovid-19 salgınını fark edip harekete geçen hem de salgının gerilediğini görüp kısıtlamaları azaltan ilk ülkelerden olduğunu belirterek "Dünya Sağlık Örgütü, Kovid-19'un artık küresel bir acil durum teşkil etmediğini dün açıkladı. Türkiye için malum olan dünyaya yeni ilan edildi" dedi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Kovid-19'un küresel acil durumunun sona ermesine ilişkin açıklama
HABERTURK.COM

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından, Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) Kovid-19'un uluslararası öneme sahip bir halk sağlığı acil durumu olarak sona erdiğini duyurmasına ilişkin paylaşımda bulundu.

Kovid-19 salgınının Türkiye'nin gündeminden çıkmaya başladığına ilişkin 29 Ocak 2022'deki konuşmasına da paylaşımında yer veren Koca şu değerlendirmede bulundu:

"Kovid-19 salgınını fark edip ilk harekete geçen ülkelerdendik. O kadar ki Tedavi Rehberini DSÖ'den önce yayınladık. Salgının gerilediğini görüp kısıtlamaları azaltan da ilk Türkiye oldu.

'Salgın gündemimizden çıkıyor.' dediğimizde tarih 29 Ocak 2022 idi. Dünya Sağlık Örgütü, Kovid-19'un artık küresel bir acil durum teşkil etmediğini dün açıkladı. Türkiye için malum olan dünyaya yeni ilan edildi."

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