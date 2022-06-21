Bakan Koca doktorlarla bir araya geliyor 0:00 / 0:00

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün öğleden sonra sağlık çalışanlarının sorunları ve bu sorunlarla ilgili düzenlemeleri görüşmek üzere 60’a yakın doktorla bir araya gelecek.

Edinilen bilgilere göre Bakan Koca, sağlık sistemi ve özlük haklarıyla ilgili şikayetlerini kişisel e-postasına ileten doktorlarla toplantı yapmaya karar verdi. Bugün öğleden sonra Sağlık Bakanlığı’nda gerçekleşecek toplantıya çeşitli zamanlarda şikayetlerini ileten 60’a yakın doktorun katılacağı öğrenildi.

Pandemi sürecinde daha sıklıkla tartışılmaya başlanan doktorların özlük haklarını içeren kanun geçen hafta TBMM’de kabul edilmişti. Bakan Koca, teklifin kabulünün ardından “Başta hekimler olmak üzere, sağlık çalışanlarının yıpratıcı bazı sorunlarına çözüm getiren Sağlıkla İlgili Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun teklifini kabul eden TBMM’ye teşekkür ediyorum” paylaşımını yapmıştı.

Koca’nın bugünkü toplantıda hekimlerin endişelerini dinleyeceği ve son düzenlemenin detayları hakkında bilgi vereceği belirtiliyor.

Toplantının bir başka gündem maddesinin, malpraktis davalarıyla ilgili mayıs ayında getirilen düzenleme ile ilgili olacağı öğrenildi. Bu konuda atılan adımın hem hasta hem de hekim lehine olduğunu daha önceki değerlendirmelerinde kaydeden Bakan Koca’nın yine hekimleri dinleyeceği ve düzenleme hakkında detaylı bir bilgi paylaşımı yapacağı gelen bilgiler arasında.