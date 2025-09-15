Sağlık Bakanlığı 17 bin ataması ne zaman? Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru tarihi, şartları ve kadro dağılımı
Sağlık Bakanlığı personel alımı müjdesi verildi. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "2025 yılında toplam 37 bin hekim dışı sağlık personeli alacaktık. 18 bini sene ortasında aldık. 17 binin de planlamasını yaptık. Bu ay itibarıyla Cumhurbaşkanlığına ilettik. En kısa zamanda bunların ilanları yapılacak" dedi. Peki Sağlık Bakanlığı 17 bin ataması ne zaman? İşte, Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru tarihi, şartları ve kadro dağılımına dair bilgiler
Sağlık Bakanlığı 17 bin atama yapılacağını duyurdu. Hatırlanacağı üzere, ilk etapta 15 bin 342 sözleşmeli personel ile 3 bin 658 sürekli işçi olmak üzere toplam 19 bin kişinin ataması gerçekleşmişti. Sağlık Bakanlığı yeni sözleşmeli personel alımı kadro ve branş dağılımı ile başvuru takvimi adaylar tarafından bekleniyor. Peki Sağlık Bakanlığı 17 bin ataması ne zaman?
SAĞLIK BAKANLIĞI 2. DÖNEM ATAMA TAKVİMİ AÇIKLANDI
Sağlık Bakanlığı’nın 2025 yılı için planladığı personel alımlarının ikinci etabına ilişkin beklenen açıklama geldi. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Samsun Valiliği’nde düzenlediği basın toplantısında, 17 bin yeni sağlık personelinin atamasının eylül ayında yapılacağını duyurdu.
Memişoğlu, "2025 yılında toplam 35 bin hekim dışı sağlık personeli almayı planlamıştık. Bunun 18 binini sene ortasında aldık, kalan 17 bininin planlamasını tamamladık ve Cumhurbaşkanlığı’na sunduk. En kısa zamanda ilanları yapılacak" ifadelerini kullandı.
SAĞLIK BAKANLIĞI ATAMA BRANŞ DAĞILIMI NASIL OLACAK?
İlk atamalarda olduğu gibi ikinci etapta da alımlar farklı branşlara dağılacak. Hemşire, ebe, diyetisyen, fizyoterapist, sağlık teknikerleri, teknisyenler ve idari personeller yeni alımlarda öne çıkması bekleniyor.
Mayıs ayında Sağlık Bakanlığı'na yapılan personel atamasının kadro dağılımı şöyleydi;
Biyolog: 10
Büro Personeli: 215
Çocuk Gelişimcisi: 75
Destek Personeli: 15
Dil ve Konuşma Terapisti: 44
Diyetisyen: 74
Ebe: 1.280
Fizyoterapist: 121
Gerontolog: 6
Hemşire: 7.597
İş ve Uğraşı Terapisti: 27
Odyolog: 17
Perfüzyonist: 25
Psikolog: 30
Sağlık Teknikeri (Adli Tıp): 2
Sağlık Teknikeri (Ağız ve Diş Sağlığı): 397
Sağlık Teknikeri (Ameliyat): 25
Sağlık Teknikeri (Anestezi): 146
Sağlık Teknikeri (Çevre Sağlığı): 91
Sağlık Teknikeri (Diş Protez): 10
Sağlık Teknikeri (Diyaliz): 225
Sağlık Teknikeri (Eczane): 135
Sağlık Teknikeri (Elektroensefalografi – Elektronörofizyoloji): 132
Sağlık Teknikeri (Evde Bakım): 26
Sağlık Teknikeri (Fizik Tedavi): 71
Sağlık Teknikeri (İlk ve Acil Yardım): 1.786
Sağlık Teknikeri (İş ve Uğraşı Terapisti): 10
Sağlık Teknikeri (Laboratuvar): 314
Sağlık Teknikeri (Optisyen): 17
Sağlık Teknikeri (Odyometri): 50
Sosyal Çalışmacı: 67
Tekniker: 235
Teknisyen: 273
Sürekli işçi: 3.658