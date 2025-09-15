Sağlık Bakanlığı 17 bin ataması ne zaman? Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru tarihi, şartları ve kadro dağılımı

Sağlık Bakanlığı 17 bin atama yapılacağını duyurdu. Hatırlanacağı üzere, ilk etapta 15 bin 342 sözleşmeli personel ile 3 bin 658 sürekli işçi olmak üzere toplam 19 bin kişinin ataması gerçekleşmişti. Sağlık Bakanlığı yeni sözleşmeli personel alımı kadro ve branş dağılımı ile başvuru takvimi adaylar tarafından bekleniyor. Peki Sağlık Bakanlığı 17 bin ataması ne zaman?