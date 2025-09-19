Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem Sağlık Bakanlığı atama 2025: Sağlık Bakanlığı 18 bin atama ne zaman, ikinci etap atama tarihi belli mi?

        Sağlık Bakanlığı atama 2025: Sağlık Bakanlığı 18 bin atama ne zaman?

        Sağlık Bakanlığı'nın toplam 37 bin personel alımı sürecinde gözler şimdi ikinci etap atamalarına çevrilmiş durumda. İlk aşamada, 15 bin 342 sözleşmeli personel ile 3 bin 658 sürekli işçi olmak üzere toplamda 19 bin kişinin ataması tamamlandı. Geriye kalan 18 bin kişilik kadro için ise adaylar, Bakanlığın yapacağı yeni açıklamaları dikkatle takip ediyor. Peki, Sağlık Bakanlığı'nın ikinci etap personel alımları ne zaman başlayacak? İşte sürece ilişkin en güncel detaylar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.09.2025 - 10:18 Güncelleme: 19.09.2025 - 10:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen 37 bin personel alım sürecinde ilk etap geçtiğimiz Mayıs ayında tamamlanmış ve bu süreçte 19 bin sağlık çalışanı göreve başlamıştı. Kalan 18 bin kişilik kadro için ise şimdi gözler ikinci aşamaya çevrildi. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, yaptığı son açıklamalarda ikinci etap alımların takvimi ve uygulanacak planlamaya dair önemli bilgiler aktardı. İşte ikinci etap personel alımlarına ilişkin güncel gelişmeler ve öne çıkan detaylar…

        2

        SAĞLIK BAKANLIĞI 2. ETAP 18 BİN SAĞLIK PERSONELİ ATAMASI NE ZAMAN YAPILACAK?

        Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Sağlık Bakanlığına yapılacak personel atamalarıyla ilgili soruyu da yanıtlayan Memişoğlu, "Ekim ayında 18 bin atama için ilanımız olacak ve alım yapacağız." diye konuştu.

        3

        SAĞLIK BAKANLIĞI 18 BİN PERSONEL ALIMI TERCİH KILAVUZU VE KADRO DAĞILIMI BELLİ OLDU MU?

        Sağlık Bakanlığı'na atanacak 18 bin personel için tercih kılavuzu ve kadro dağılımı henüz belli olmadı. Konuya ilişkin detayların önümüzdeki günlerde ÖSYM tarafından yayınlanacak tercih kılavuzu ve Bakanlık tarafından açıklanacak kadro dağılımı ile netleşmesi bekleniyor.

        4

        Mayıs ayında Sağlık Bakanlığı'na yapılan 19 bin personel atamasının kadro dağılımı şöyleydi;

        Biyolog: 10

        Büro Personeli: 215

        Çocuk Gelişimcisi: 75

        Destek Personeli: 15

        Dil ve Konuşma Terapisti: 44

        Diyetisyen: 74

        Ebe: 1.280

        Fizyoterapist: 121

        Gerontolog: 6

        Hemşire: 7.597

        İş ve Uğraşı Terapisti: 27

        Odyolog: 17

        Perfüzyonist: 25

        Psikolog: 30

        Sağlık Teknikeri (Adli Tıp): 2

        Sağlık Teknikeri (Ağız ve Diş Sağlığı): 397

        Sağlık Teknikeri (Ameliyat): 25

        Sağlık Teknikeri (Anestezi): 146

        Sağlık Teknikeri (Çevre Sağlığı): 91

        Sağlık Teknikeri (Diş Protez): 10

        Sağlık Teknikeri (Diyaliz): 225

        Sağlık Teknikeri (Eczane): 135

        Sağlık Teknikeri (Elektroensefalografi – Elektronörofizyoloji): 132

        Sağlık Teknikeri (Evde Bakım): 26

        Sağlık Teknikeri (Fizik Tedavi): 71

        Sağlık Teknikeri (İlk ve Acil Yardım): 1.786

        Sağlık Teknikeri (İş ve Uğraşı Terapisti): 10

        Sağlık Teknikeri (Laboratuvar): 314

        Sağlık Teknikeri (Optisyen): 17

        Sağlık Teknikeri (Odyometri): 50

        Sosyal Çalışmacı: 67

        Tekniker: 235

        Teknisyen: 273

        Sürekli işçi: 3.658

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD Senato tarihinde bir ilk
        ABD Senato tarihinde bir ilk
        Eylülde orman yangınları!
        Eylülde orman yangınları!
        'Kudüs bizim için önemli'
        'Kudüs bizim için önemli'
        Doktor, eşini ve çocuğunu öldürmekten tutuklanmıştı! Cezaevinde intihar girişimi!
        Doktor, eşini ve çocuğunu öldürmekten tutuklanmıştı! Cezaevinde intihar girişimi!
        "Avrupa'da cezayı böyle keserler!"
        "Avrupa'da cezayı böyle keserler!"
        16 asırlık Taşköprü'nün üzerinde sprey boya!
        16 asırlık Taşköprü'nün üzerinde sprey boya!
        Beşiktaş, Göztepe deplasmanında: İşte muhtemel 11'ler!
        Beşiktaş, Göztepe deplasmanında: İşte muhtemel 11'ler!
        Bakan Fidan gündemi değerlendirdi
        Bakan Fidan gündemi değerlendirdi
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Sevgili çiftten geriye kalan soru... Düştüler mi atladılar mı?
        Sevgili çiftten geriye kalan soru... Düştüler mi atladılar mı?
        Meteoroloji saat verip uyardı! 3 bölgede şiddetli sağanak!
        Meteoroloji saat verip uyardı! 3 bölgede şiddetli sağanak!
        "Ekmeğimin peşindeyim"
        "Ekmeğimin peşindeyim"
        Okan Buruk: Sorumluluk benim!
        Okan Buruk: Sorumluluk benim!
        Çayın kültürden kültüre değişen yüzleri
        Çayın kültürden kültüre değişen yüzleri
        Macron'dan İran'a yaptırım açıklaması
        Macron'dan İran'a yaptırım açıklaması
        Ali Koç'tan TFF ziyareti sonrası açıklama!
        Ali Koç'tan TFF ziyareti sonrası açıklama!
        Jose Mourinho, Benfica'ya imzayı attı!
        Jose Mourinho, Benfica'ya imzayı attı!
        Intel hisseleri uçtu AMD çakıldı!
        Intel hisseleri uçtu AMD çakıldı!
        Yurt dışından gayrimenkul alımında rekor
        Yurt dışından gayrimenkul alımında rekor
        "Herkes böyle damat ister"
        "Herkes böyle damat ister"