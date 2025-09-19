Sağlık Bakanlığı atama 2025: Sağlık Bakanlığı 18 bin atama ne zaman?
Sağlık Bakanlığı'nın toplam 37 bin personel alımı sürecinde gözler şimdi ikinci etap atamalarına çevrilmiş durumda. İlk aşamada, 15 bin 342 sözleşmeli personel ile 3 bin 658 sürekli işçi olmak üzere toplamda 19 bin kişinin ataması tamamlandı. Geriye kalan 18 bin kişilik kadro için ise adaylar, Bakanlığın yapacağı yeni açıklamaları dikkatle takip ediyor. Peki, Sağlık Bakanlığı'nın ikinci etap personel alımları ne zaman başlayacak? İşte sürece ilişkin en güncel detaylar…
Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen 37 bin personel alım sürecinde ilk etap geçtiğimiz Mayıs ayında tamamlanmış ve bu süreçte 19 bin sağlık çalışanı göreve başlamıştı. Kalan 18 bin kişilik kadro için ise şimdi gözler ikinci aşamaya çevrildi. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, yaptığı son açıklamalarda ikinci etap alımların takvimi ve uygulanacak planlamaya dair önemli bilgiler aktardı. İşte ikinci etap personel alımlarına ilişkin güncel gelişmeler ve öne çıkan detaylar…
SAĞLIK BAKANLIĞI 2. ETAP 18 BİN SAĞLIK PERSONELİ ATAMASI NE ZAMAN YAPILACAK?
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Sağlık Bakanlığına yapılacak personel atamalarıyla ilgili soruyu da yanıtlayan Memişoğlu, "Ekim ayında 18 bin atama için ilanımız olacak ve alım yapacağız." diye konuştu.
SAĞLIK BAKANLIĞI 18 BİN PERSONEL ALIMI TERCİH KILAVUZU VE KADRO DAĞILIMI BELLİ OLDU MU?
Sağlık Bakanlığı'na atanacak 18 bin personel için tercih kılavuzu ve kadro dağılımı henüz belli olmadı. Konuya ilişkin detayların önümüzdeki günlerde ÖSYM tarafından yayınlanacak tercih kılavuzu ve Bakanlık tarafından açıklanacak kadro dağılımı ile netleşmesi bekleniyor.
Mayıs ayında Sağlık Bakanlığı'na yapılan 19 bin personel atamasının kadro dağılımı şöyleydi;
Biyolog: 10
Büro Personeli: 215
Çocuk Gelişimcisi: 75
Destek Personeli: 15
Dil ve Konuşma Terapisti: 44
Diyetisyen: 74
Ebe: 1.280
Fizyoterapist: 121
Gerontolog: 6
Hemşire: 7.597
İş ve Uğraşı Terapisti: 27
Odyolog: 17
Perfüzyonist: 25
Psikolog: 30
Sağlık Teknikeri (Adli Tıp): 2
Sağlık Teknikeri (Ağız ve Diş Sağlığı): 397
Sağlık Teknikeri (Ameliyat): 25
Sağlık Teknikeri (Anestezi): 146
Sağlık Teknikeri (Çevre Sağlığı): 91
Sağlık Teknikeri (Diş Protez): 10
Sağlık Teknikeri (Diyaliz): 225
Sağlık Teknikeri (Eczane): 135
Sağlık Teknikeri (Elektroensefalografi – Elektronörofizyoloji): 132
Sağlık Teknikeri (Evde Bakım): 26
Sağlık Teknikeri (Fizik Tedavi): 71
Sağlık Teknikeri (İlk ve Acil Yardım): 1.786
Sağlık Teknikeri (İş ve Uğraşı Terapisti): 10
Sağlık Teknikeri (Laboratuvar): 314
Sağlık Teknikeri (Optisyen): 17
Sağlık Teknikeri (Odyometri): 50
Sosyal Çalışmacı: 67
Tekniker: 235
Teknisyen: 273
Sürekli işçi: 3.658