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        Haberler Sağlık Sağlık Bakanlığı'ndan yüzme sularında hijyen denetimi açıklaması

        Sağlık Bakanlığı'ndan yüzme sularında hijyen denetimi açıklaması

        Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Türkiye'nin yürüttüğü titiz çalışmalarla, yüzme suyu kalitesini Avrupa Birliği mevzuatına uyumlu bir şekilde izlediği ve yüzme havuzlarının hijyenik şartlarını denetleyerek vatandaşlara güvenli yüzme deneyimleri sağlandığı belirtildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.08.2023 - 10:16
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        Bakanlık'tan yüzme sularında denetim açıklaması
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        Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Türkiye genelinde 35 ilde deniz ve göl sularında bakteriyolojik izleme çalışmalarının düzenlendiği belirtildi.

        Buna göre, yüzme alanlarında belirlenen izleme noktalarından 15 günde bir İl Sağlık Müdürlükleri tarafından numuneler alınarak, Sağlık Bakanlığı bünyesindeki Halk Sağlığı Laboratuvarları'nda analiz ediliyor. Tüm izleme süreçleri Çevre Sağlığı Bilgi Yönetim Sistemleri (ÇSBYS) üzerinden takip edilerek veriler anlık olarak güncelleniyor.

        HALK YÜZME SULARINA YÖNELİK TÜM VERİLERİ TAKİP EDEBİLİYOR

        Bakanlık, halkın etkileşimini artırmak amacıyla yüzme sularına yönelik tüm verileri yuzme.saglik.gov.tr web portalı üzerinden kamuoyuyla paylaşıyor. Bu platformda, yüzme alanlarının teknik bilgileri, yıllara göre kalite sınıflandırmaları, plaj isimleri ve özellikleri gibi detaylı bilgiler yer alıyor. Yüzme alanlarının analiz sonuçları, cankurtaran hizmeti, yeme içme alanları, soyunma kabinleri ve duş gibi imkanlar hakkında bilgi almak mümkün. Yüzme alanlarına ait fotoğraflar ve bölgeye dair güncel verilere de erişim sağlanıyor.

        2022 YILI İZLEME SONUÇLARI AÇIKLANDI

        2022 yılı yüzme sezonunda gerçekleştirilen izleme çalışmalarında toplam 17 bin 28 numune alındı ve Yönetmelik hükümleri doğrultusunda değerlendirilerek yüzme alanları "Mükemmel", "İyi", "Yeterli" ve "Zayıf" olarak sınıflandırıldı. Değerlendirilen bin 445 izleme noktasından bin 140 tanesi "Mükemmel" sınıfa (%79) girdi. İyi sınıfında 165 izleme noktası (%11) yer alırken, yeterli sınıfında 86 izleme noktası (%6) bulunuyor. Zayıf sınıfında ise 54 izleme noktası (%4) tespit edildi. Bu sonuçlar, halka açık web portalı üzerinden kamuoyuyla paylaşıldı.

        13 BİN 943 YÜZME HAVUZU DENETLENDİ

        Sağlık Bakanlığı, ülkemizdeki yüzme havuzlarının hijyenik şartlara uygunluğu ve su kalite standartlarının belirlenmesi, denetlenmesi ve izlenmesi konusunda da çalışmalar yürütüyor. Ülke genelinde faaliyet gösteren 5 bin 743 aktif işletme ve 13 bin 943 yüzme havuzunun sağlık standartlarına uygunluğu yine Çevre Sağlığı Bilgi Yönetim Sistemi (ÇSBYS) Havuz Suları Modülü kullanılarak takip ediliyor.

        Tesislerin sağlık ve güvenlik açısından düzenli bir şekilde denetlenmesi amacıyla İl Sağlık Müdürlükleri tarafından havuzlardan su numuneleri alınıyor ve analizleri Bakanlığa bağlı Halk Sağlığı Laboratuvarlarında gerçekleştiriliyor. Denetimlerde, kullanılan dezenfektanların Bakanlıkça ruhsatlandırılmış olup olmadığı ve havuzların teknik ile hijyenik şartlarının uygunluğu gibi önemli hususlara özellikle dikkat ediliyor.

        Bakanlık, yaptığı analizlerde uygunsuz sonuçlara rastlandığında gerekli yaptırımların uygulanması konusunda kararlı adımlar atarak, halkın güvenli ve sağlıklı bir yüzme deneyimi yaşaması için gereken önlemleri alıyor.

        MAVİ BAYRAK ÖDÜLLÜ YÜZME ALANLARI ARTIYOR

        Bakanlık tarafından yürütülen izleme çalışmaları, Türkiye turizmi için büyük önem taşıyan Uluslararası Mavi Bayrak programına da katkı sağlıyor. 2022 yılında 531 yüzme alanı Mavi Bayrak ödülüne sahipken, 2023 yılında bu sayı 551'e yükseldi. Ülkemiz, dünya genelinde Mavi Bayrak ödülüne sahip yüzme alanları bakımından üçüncü sıraya yerleşti.

        Sağlık Bakanlığı'nın yürüttüğü yüzme suyu kalitesi izleme çalışmaları ve havuz hijyeni denetimleri, halkın sağlığını korumak ve güvenilir yüzme alanları oluşturmak adına gösterdiği özenle ön plana çıkıyor. Kamuoyu da bu verilere kolaylıkla erişerek bilinçli tercihler yapabiliyor.

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