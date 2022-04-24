Sağlık çalışanının sır ölümü! 0:00 / 0:00

İHA

İstanbul'un Sarıyer ilçesinde, haber alınamayan şahıs, ormanda kuyu içinde ölü bulundu.

Olay, Sarıyer ilçesi Bahçeköy Mahallesi Balaban Dere mevkisinde meydana geldi. Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde çalışan Taşkın Eyibil, sabah saatlerinde evinden çıktıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamadı.

Ailesi ve yakınları Eyibil'i, ormanlık alanda aramaya başladı. Arama çalışmalarını yürüyüş için sık sık gittiği bölgede sürdüren yakınları, kapağı açık halde bulunan bir kuyunun içinde Taşkın Eyibil'in cansız bedeni ile karşılaştı.

Olay yerine gelen sağlık ve olay yeri inceleme ekipleri, Eyibil’in cansız bedeni üzerinde incelemeler de bulundu.

Yapılan incelemeler sonucu Eyibil'in vücudunda herhangi bir darp izine rastlanmadığı belirtildi. Taşkın Eyibil'in cansız bedeni, yapılan incelemelerin ardından, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Öte yandan, Eyibil'in daha önceden çok sık alkol kullandığı, son günlerde ise alkolü bıraktığı öğrenildi.